Bella Hadid s’ouvre sur son combat contre la maladie de Lyme

Bella Hadid a manqué plusieurs des grands événements mode de l’année en raison de traitements pour la maladie de Lyme. Dans une publication Instagram publiée dimanche, la mannequin s’est ouverte sur le combat qu’elle mène depuis plus de 10 ans contre cette maladie insidieuse.

Vivre dans cet état, qui s'aggrave avec le temps et le travail, tout en essayant de rendre fières ma famille, les personnes qui me soutiennent et moi-même a pesé sur moi d'une manière que je ne peux pas vraiment expliquer , a-t-elle écrit dans une longue publication.

Être aussi triste et malade alors que j’ai énormément de privilèges, d'opportunités et d'amour autour de moi est sans doute la chose la plus déroutante qui soit.

Sur Instagram, la mannequin a partagé une série de photos de documents médicaux et de traitements qui retracent près de 15 ans de souffrance invisible .

J'ai essayé de choisir les images les plus positives possibles, car aussi douloureuse qu'ait été cette expérience, le résultat a été l'expérience la plus enrichissante de ma vie, avec de nouvelles amitiés, de nouvelles visions et un nouveau cerveau.

Bella Hadid n’a pas confirmé quand elle serait de retour dans l’espace public. Je reviendrai quand je serai prête. Vous me manquez beaucoup , a-t-elle écrit.

Qu'est-ce que la maladie de Lyme? La maladie de Lyme, qui est transmise par les tiques, peut généralement être traitée en quelques semaines avec la prise d’antibiotiques. Certaines personnes, comme Bella Hadid, vivent néanmoins avec des effets à long terme. Elles rapportent des étourdissements, des maux de tête sévères, des pertes de mémoire, des sensations de faiblesse ou encore des douleurs migratoires qui peuvent se propager un peu partout dans le corps, entre autres symptômes.