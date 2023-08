Danielle Smith blâme Ottawa pour la suspension des nouveaux projets d’énergie renouvelable

La première ministre de l'Alberta, Danielle Smith, soutient qu'Ottawa empêche le développement de centrales électriques aux gaz naturel comme source d'énergie auxiliaire pour les projets d'énergie renouvelable. Selon elle, ces centrales sont essentielles aux projets de parcs éoliens et solaires.

Danielle Smith affirme que cette situation a en partie motivé la décision de son gouvernement de demander à la Commission des services publics de l'Alberta de suspendre l'approbation de nouveaux projets d'électricité renouvelable pour une période de six mois.

Comment puis-je ajouter l'énergie solaire et éolienne au réseau sans m'assurer que le système électrique sera fiable avec des centrales électriques au gaz naturel prêtes en cas de pic de la demande? C'est le nœud du problème , a-t-elle soutenu samedi, lors d'une annonce.

Personne ne propose de nouveau projet de centrale électrique au gaz parce que le gouvernement fédéral a créé tellement d'incertitude dans le secteur.

Danielle Smith a également mentionné l'exemple d'une centrale solaire située dans sa circonscription de Brooks-Medicine Hat, dans le sud de l'Alberta, où les panneaux n'ont pas produit d'électricité pendant des mois parce qu'ils étaient couverts de glace et de neige.

Publicité

En hiver, à plusieurs reprises, le réseau a presque flanché parce qu'il n'y avait pas assez d'électricité disponible. Ce n'est pas possible de créer du soleil ou du vent sur demande , lance-t-elle.

Pas d'obligation de produire en continu

Un économiste spécialisé en énergie à l'Université de l'Alberta, Andrew Leach, soulève des doutes par rapport aux arguments de Danielle Smith. Il précise notamment que certaines centrales solaires sont conçues précisément pour capter l'énergie solaire en été.

Quand on y pense, c'est un peu ironique parce qu'on ne fait pas pousser de colza dans la neige et la glace non plus.

Il note également qu'il n'existe pas de règlement dans la province qui oblige les fournisseurs d'électricité à produire de l'énergie 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.

Si quelqu'un veut ajouter de l'énergie solaire au réseau, il n'a pas besoin d'avoir une source auxiliaire [...] Les panneaux solaires fournissent de l'électricité supplémentaire quand il fait soleil.

L'économiste ajoute que la disponibilité de l'électricité abordable générée à partir du soleil et du vent pourrait décourager les projets de centrales aux gaz naturel.

Ouvrir en mode plein écran Danielle Smith estime que des centrales électriques auxiliaires au gaz naturel sont essentielles aux projets de parcs éoliens et solaires. Photo : Radio-Canada / Emilio Avalos

De son côté, la PDG de l'Association canadienne de l’énergie renouvelable, Vittoria Bellissimo, estime que l'Alberta devrait plutôt encourager davantage les projets de stockage d'énergie renouvelable.

Elle propose notamment d'utiliser les mêmes tarifs pour les accumulateurs d'électricité que les fournisseurs et de les enjoindre à acheter de l'électricité pour la stocker. Ainsi, les réserves d'électricité pourraient être utilisées au besoin.

La première ministre et plusieurs autres ont l'impression qu'il faut du gaz naturel pour que le système fonctionne, mais c'est faux. Il faut seulement avoir des ressources adaptables et il en existe plusieurs , affirme-t-elle.

Avec les informations de La Presse canadienne