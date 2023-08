La reprise du service devancée à mardi pour le train léger d’Ottawa

Dès mardi, le train léger reprendra graduellement du service entre les stations Tunney's Pasture et de l'Université d'Ottawa. C'est une semaine plus tôt que la date de reprise annoncée le 1er août.

Dans une note de service adressée au conseil municipal, la directrice générale des services de transport en commun à la Ville d'Ottawa, Renée Amilcar, a confirmé que le service reprendra une semaine plus tôt que prévu.

Alors qu'on prévoyait un rétablissement du service à compter du 14 août, les usagers pourront reprendre le train léger dès le 8 août à 5 h.

Depuis le jeudi 3 août, le Groupe de transport Rideau travaille à repositionner les rails de retenue sur l’ensemble du tracé , a écrit Mme Amilcar. Les travaux exigés entre les stations Tunney’s Pasture et de l'Université [d'Ottawa] ont été menés à bien et OC Transpo, dans le souci de confirmer que tous les systèmes ferroviaires sont sûrs et prêts à être mis en service, a procédé à des essais de circulation sur ce tronçon.

Il s'agit de la première étape du rétablissement complet du service.

Cinq trains à un seul wagon vont assurer le service en continu. Les départs sont prévus toutes les cinq minutes. Un train supplémentaire pourra entrer en service aux heures de pointe pour résorber la surcharge de trafic , peut-on également lire. Les services R1, R1 Express et Para R1 seront assurés sans modification.

Publicité

Nous savons qu'il reste beaucoup de travail à faire , a confié Mme Amilcar. Le Groupe de transport Rideau continue de positionner les rails de rétention sur le reste de la ligne. Jusqu'à présent, ils ont terminé ce travail à 9 des 16 endroits [concernés] et continuent de remplacer les essieux sur tous les trains.

Selon Mme Amilcar, 22 trains sont prêts à être remis en service.

Les autorités insistent sur le fait que le train léger est sécuritaire. Toutes les mesures ont été prises pour s'assurer que le train puisse circuler en toute sécurité sur ce segment , a assuré le maire d'Ottawa, Mark Sutcliffe, lors d'un point de presse lundi après-midi.