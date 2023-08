La promenade du Lac-des-Nations souffle ses 20 bougies

Le projet Cité des rivières, aujourd’hui très populaire en raison de la promenade du Lac-des-Nations, célèbre ses 20 ans.

Ça a été la plus grande réalisation de ma carrière politique , se rappelle Jean Perrault. Celui qui a été maire de Sherbrooke de 1994 à 2009 se réjouit de ce projet, qu’il a mis sur pied pour permettre à la population de se réapproprier ses cours d’eau.

Jean Perrault rappelle que son équipe et lui ont dû traverser de nombreuses embûches lors de la création de la promenade, mais aujourd’hui, il n’en retire que du positif. On avait une grande vision. Je crois avoir été suffisamment tenace. Quand je regarde le résultat maintenant, je suis impressionné. Dans le temps, on ne pensait pas se rendre là!

Ouvrir en mode plein écran L'ancien maire de Sherbrooke, Jean Perrault. Photo : Radio-Canada

Deux décennies plus tard, les gens interceptent toujours Jean Perrault dans la rue pour lui parler de ce projet. Quand je circule autour du lac, les gens m'arrêtent. Depuis la pandémie, ils me disent “M. Perrault, la promenade, vous ne l’avez pas fait assez large !”, explique-t-il en rigolant.

L’objectif du projet Cité des rivières, c’était de construire un maison de l’environnement , souligne celui qui voulait inclure la nature dans la vie des Sherbrookois et des visiteurs.

Jean Perrault souhaitait faire découvrir la ville de Sherbrooke aux touristes. On a des attraits touristiques exceptionnels ici. On voulait attirer des gens et je pense que c’est une belle réussite.

Ouvrir en mode plein écran La promenade du Lac-des-Nations, à Sherbrooke, et la sculpture NEBI, qui signifie « eau » en langage abénaki. Photo : Radio-Canada / Joël Provencher

Ça fait 15 ans qu’on vient se balader autour du lac, se souvient une résidente de Sherbrooke, Diane Ricard. C’est grand, on a de l’espace. Il y a de la nature et le lac est tellement beau. J’aime quand il y a beaucoup de gens, mais c’est aussi agréable aussi quand c’est plus tranquille.

Ça bouge à la promenade!

La promenade du Lac-des-Nations attire les marcheurs, les coureurs et les cyclistes. En tant qu’éducateur physique de formation, j’aime voir que les gens viennent faire du vélo ou du patin à roues alignées. De plus, ce sont des personnes de tous les âges qui profitent de la promenade.