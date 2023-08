London accueille un grand congrès d’ornithologie

Des centaines de spécialistes d’une quarantaine de pays participent cette semaine à London au plus important congrès d’ornithologie d’Amérique du Nord.

Les membres des sociétés américaine et canadienne d’ornithologie auront accès à plus de 450 communications scientifiques et présentations sur des sujets aussi variés que la structure des plumes, les routes de migration et les conséquences des changements climatiques sur les oiseaux dans l’Arctique.

La conservation est l'un des principaux thèmes, souligne Greg Mitchell, qui est un des organisateurs et un chercheur à Environnement et Changement climatique Canada.

Les études démontrent que les États-Unis et le Canada ont perdu 29 % de leurs espèces d’oiseaux depuis les années 1970. Cela représente trois milliards d’oiseaux en quatre décennies.

Les oiseaux jouent un rôle très important pour l’environnement , rappelle le chercheur.

Ils contribuent à la pollinisation. Ils aident à contrôler les insectes, un avantage en agriculture.

Ils fournissent aussi des indications aux scientifiques chaque fois qu'il y a eu un changement dans l'environnement.

Les oiseaux nous aident aussi à nous détendre.

Il y a des recherches très intéressantes qui démontrent que le chant des oiseaux nous rend plus heureux , affirme Greg Mitchell.

Les gens qui vivent dans des quartiers où il y a plus d'oiseaux ont tendance à être plus heureux que ceux qui vivent dans des quartiers où il y en a moins.

Le thème du congrès est Birds as Bridges [Les oiseaux comme ponts, traduction libre], une allusion au fait que l'étude des oiseaux relie différents domaines scientifiques, comme la physiologie ou la conservation.

Certains événements seront ouverts au grand public. M. Mitchell pense que ce sera une occasion, pour les gens, de constater à quel point les ornithologues sont des gens passionnés.

C’est, en quelque sorte, un mode de vie , dit-il. J'ai l'impression d'être l'une des personnes les plus chanceuses au monde, parce que je passe une grande partie de l'année à observer les oiseaux et leurs interactions avec la nature. Et je pense que nous aimons tous vraiment cela.

Avec les informations de CBC