L'incendie qui s'est déclenché jeudi dans un dépôt de matières résiduelles d'Exploitation Jaffa à Saint-Alphonse est officiellement éteint depuis dimanche soir, mais des questions demeurent, notamment qui payera les coûts liés à l'incendie.

Exploitation Jaffa confirme que les pompiers ont quitté les lieux à 20 heures dimanche soir, après près de 80 heures de travail sans relâche. Ils ont effectué des mesures de chaleur à différents endroits afin de s'assurer qu'une température normale était revenue dans les amas de déchets.

La cause de l'incendie, toujours inconnue, suscite encore de nombreuses interrogations.

La directrice d'Exploitation Jaffa, Magalie Pouliot, lance d’ailleurs un appel à tous pour tenter de recueillir davantage d'informations sur les causes possibles de l’incendie.

Toutes les personnes qui auraient plus d’information sur ce qui s’est passé cette journée-là sont invitées à communiquer avec nous ou avec la Sûreté du Québec pour raconter ce qu’elles ont vu ou ce qu’elles ont constaté qui aurait pu déclencher le début de l’incendie, lance Magalie Pouliot. On sait qu’il y deux personnes sur un quatre roues qui sont passées juste avant l’incendie, on aimerait être en contact avec ces personnes-là.

On aimerait vraiment avoir le plus d’indices possible pour comprendre la cause et pour prévenir et peut-être changer nos pratiques pour ne pas être confronté à nouveau à un incendie

Mme Pouliot écarte l'hypothèse de la surchauffe de la matière, car il y avait toujours présence de glace dans les amas de débris peu avant l'incendie.

Des pompiers de plusieurs municipalité ont combattu l'incendie sans relâche depuis plus de trois jours. (Photo prise le 4 août 2023)

Qui va payer ?

La Municipalité de Saint-Alphonse se demande qui va payer les coûts liés à l'incendie au centre de transformation d'Exploitation Jaffa.

La mairesse de Saint-Alphonse, Josiane Appleby, estime que la facture, notamment pour payer les pompiers, s'élève minimalement à 25 000 dollars.

On vérifie avec nos assurances et nos avocats aujourd’hui, qu’est-ce qu’on a le droit de réclamer , précise Mme Appleby.

S’il faut payer la facture au complet, les gens vont être très très choqués de tout ça, parce que c’est un incendie qui était en quelque sorte prévisible

La mairesse rappelle du même souffle qu’elle-même et plusieurs citoyens redoutaient un incendie, alors que les résidus s’accumulaient depuis deux ans et demi sur le site.

La mairesse de Saint-Alphonse, Josiane Appleby, se demande qui va payer la facture causée par l'incendie.

Nous, on est une petite municipalité et avec les frais qui vont être engagés, ça va occasionner beaucoup de dépenses imprévues , craint la mairesse.

Fermeture d’un chemin

L'incendie pousse Exploitation Jaffa à fermer le chemin qui borde le côté sud de son terrain.

L’accès via la route de Saint-Alphonse sera restreint avec des blocs de béton, puis grillagé, alors que l’accès au chemin qui se trouve sur la partie arrière du terrain de l’entreprise sera défait.

Selon Exploitation Jaffa, ce chemin privé qui lui appartient était emprunté par des véhicules hors route de même que par des propriétaires de lots boisés du secteur.

On sait qu'il y a certains citoyens qui ont des terres à bois et qui circulent par ce chemin-là, mais ils vont devoir se réaménager un chemin pour accéder à leur terrain, souligne Mme Pouliot. C'est dommageable, c'est plate pour eux.

Ce chemin bordant le côté sud du terrain d'Exploitation Jaffa sera fermé à la circulation. (Photo prise le 4 août 2023)

La directrice d'Exploitation Jaffa, Magalie Poirier, veut diminuer la circulation dans le secteur, en raison des événements des derniers jours.

On a toujours été conciliants pour partager ce chemin-là, mais là on n'a pas le choix d'intervenir pour la sécurité de tout le monde.

Invitée à commenter cette décision, la mairesse de Saint-Alphonse affirme que la Municipalité doit encore faire des vérifications quant au statut du chemin en question.

Rencontres conjointes

Une rencontre entre des représentants de la Municipalité de Saint-Alphonse et Exploitation Jaffa est prévue lundi après-midi pour clarifier certains points, à la suite de l’incendie.

La mairesse veut notamment s’assurer que le volume de matières résiduelles entreposé sur le site respecte les autorisations obtenues par l’entreprise.

Les deux organisations vont également répondre aux questions des journalistes et des citoyens ce soir, lors d'une conférence de presse qui aura lieu à 18 h, tout juste avant la séance du conseil municipal.

La directrice d’Exploitation Jaffa va également assister à la séance du conseil municipal afin de pouvoir apporter des réponses aux interrogations citoyennes.

Des réponses environnementales à venir

Par ailleurs, les prochains jours devraient permettre d’obtenir plus de détails sur les impacts environnementaux potentiels de l'incendie.

Un rapport d'Urgence-Environnement, dont un représentant avait été dépêché sur les lieux de l’incendie vendredi, devrait être déposé cette semaine. La Municipalité de Saint-Alphonse compte bien prendre connaissance du document.

Un employé du ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcsétait sur les lieux de l'incendie vendredi.

Les résultats d'échantillonnage de l'eau ayant servi à éteindre le brasier sont aussi attendus d'ici une semaine. Le ministère de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs a procédé à son propre échantillonnage, tout comme Exploitation Jaffa.

Les analyses sont parties en laboratoire, on s’attend que ça prenne une semaine avant d’avoir les analyses.