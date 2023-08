De nouvelles murales pour le centre-ville de Trois-Rivières

Des passants ont sans doute remarqué la présence d’une nouvelle murale à l’intersection des rues Notre-Dame Centre et Saint-Antoine, au centre-ville de Trois-Rivières.

Très colorée, la murale nommée Pan_pan et créée par Marie-Michelle Dupuis s’inscrit dans une volonté de rapprocher l’art contemporain des citoyens, par l’entremise de la discipline muraliste.

Selon le directeur de création et coordonnateur Denis Roy, le projet est en gestation depuis six ans. Il s’agit d’ailleurs de la troisième initiative de l’organisme à but non lucratif (OBNL) cr3atr.

Je ne veux rien enlever aux lettres de l’Amphithéâtre Cogeco, mais il faut se mettre à peu près dans le milieu du fleuve [pour les voir] , fait remarquer M. Roy, en ajoutant que son équipe ne perdra pas de temps pour réaliser d’autres murales du genre.

Une nouvelle murale à Trois-Rivières.ÉMISSION ICI PREMIÈRE.En direct - Mauricie–Centre-du-Québec. Une nouvelle murale à Trois-Rivières ÉMISSION ICI PREMIÈRE En direct - Mauricie–Centre-du-Québec Écouter l’audio (Une nouvelle murale à Trois-Rivières. 11 minutes 22 secondes) Durée de 11 minutes 22 secondes 11:22

En effet, une deuxième œuvre d’art verra le jour avant la mi-septembre, dit-il. Ce sera une murale plus spectaculaire, plus grosse.

Quant à Pan_pan, elle devrait être complétée d’ici la fin de la semaine, avance Denis Roy.