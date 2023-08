Un vin au bleuet jeannois disponible à la SAQ

Il est désormais possible de retrouver un vin produit à partir de bleuets de la région sur les tablettes de la SAQ. L’entreprise de Normandin La Fabrique 1870 est à l’origine du vin B Sauvage.

Le directeur des opérations de l’entreprise, Karl Lepage, explique que son produit est disponible dans une vingtaine de succursales de la Société des alcools du Québec.

On a commencé notre démarchage pour rentrer dans les SAQ seulement depuis 3 semaines, a-t-il indiqué en entrevue à l’émission C’est jamais pareil. Et oui, on est rentré dans les SAQ , on est aussi entré au restaurant Le Baumier, à Saint-Félicien, qui est un restaurant renommé. Après ça, on a beaucoup de pourparlers avec d'autres restaurants qui s'en viennent aussi pour inclure notre vin sur leur carte des vins.

L’art de transformer les bleuets sauvages en vin.ÉMISSION ICI PREMIÈRE.C'est jamais pareil. L’art de transformer les bleuets sauvages en vin ÉMISSION ICI PREMIÈRE C'est jamais pareil Écouter l’audio (L’art de transformer les bleuets sauvages en vin. 8 minutes 12 secondes) Durée de 8 minutes 12 secondes 8:12

Selon M. Lepage, le goût de son vin s’apparente beaucoup au vin traditionnel, fait à partir de raisins. Le bleuet sauvage est quand même assez balancé en acide, un petit peu comme le raisin, sauf que ce ne sont pas les mêmes acides, a-t-il ajouté. Mais, au niveau de la fermentation, il y a beaucoup de techniques de fermentation qui sont utilisées dans le raisin, différentes techniques de fermentation. Et, avec plusieurs essais de différentes techniques de fermentation, on a réussi à trouver la bonne recette.

Publicité

Le directeur des opérations de La Fabrique 1870 qualifie son vin de demi-sec.

Un produit régional

L’idée de créer un vin à partir de bleuets sauvages ne date pas d’hier pour Karl Lepage. Il travaille sur ce projet depuis 2017. Moi, je trouvais malheureux qu'on transforme seulement environ 5 % du bleuet sauvage ici au Québec, a-t-il expliqué. La majorité du bleuet sauvage est exporté, congelé et transformé dans d'autres pays. J'essayais de trouver une transformation vers laquelle on pourrait essayer de faire quand même du volume.

L’homme dit avoir fait affaire avec un œnologue de la Nouvelle-Écosse spécialisé dans les vins produits à partir d’un autre fruit que le raisin. J’ai travaillé avec lui, qui avait déjà de l'expérience dans le bleuet, aussi, a assuré Karl Lepage. C'est lui qui m'a épaulé un petit peu au niveau des recettes et des essais.

Selon une entrevue de Jean-François Coulombe