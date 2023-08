Charlevoix s’en tire bien malgré une baisse d’achalandage des touristes

À l’image du reste de la province, le tourisme dans la région de Charlevoix vit un certain ralentissement par rapport à l’engouement des années marquées par la pandémie de COVID-19. La région s’en tire toutefois mieux que d’autres avec un achalandage similaire à celui de 2019, plus près d’un certain retour à la normale.

On est dans les normales prépandémiques dans Charlevoix cet été. Ça a été moins fulgurant que l’été dernier, du moins pour le début de l’été , explique Émilie Desgagnés, chargée de projet chez Tourisme Charlevoix. Les taux d’occupation pour mai et juin dans les hôtels de plus de quatre chambres sont même légèrement supérieurs à ceux de 2019 et 2022.

Durant la pandémie, c’était excessif. Il y avait beaucoup trop de monde pour ce que Baie-Saint-Paul peut accueillir. Là, ça se passe bien, il n’y a pas trop de monde , se rassure François Bédard, aubergiste au nouveau Gîte CœurOrange.

Émilie Desgagnés observe tout de même une certaine inégalité sur le plan de l'achalandage touristique, dépendamment du type d’offre et de la municipalité. C’est très variable aussi. Quand on questionne nos entreprises, il y en a qui sont complètement débordés alors que pour d'autres, c’est un peu plus lent. Mais il n’y a pas non plus de panique. L’achalandage touristique est satisfaisant somme toute , précise la chargée de projet.

L’inflation y serait peut-être pour quelque chose. C’est difficile de faire une moyenne, mais on sent peut-être que les attraits moins dispendieux ont la cote, comme les plages et les casse-croûtes , avance Émilie Desgagnés.

Ouvrir en mode plein écran La chargée de projet pour Tourisme Charlevoix, Émilie Desgagnés. Photo : Radio-Canada / Flavie Sauvageau

C’est aussi plus difficile dans le secteur de La Malbaie qui subit les contrecoups de la grève au casino.

L’été n’est toutefois pas terminé, rappelle la chargée de projet, et les mois d'août, septembre et octobre sont habituellement aussi de bonnes périodes. Traditionnellement, le mois d’août est le plus achalandé dans Charlevoix. Les taux d’occupation dépassent toujours les 80 % , remarque-t-elle.

S’il reste quelques trous un peu partout, ça se remplit pour tous les jours. Il n’y a pas une journée où ça ne se remplit pas , ajoute François Bédard.

Ouvrir en mode plein écran Les couleurs automnales sont un attrait important pour les touristes de l'étranger. Photo : Radio-Canada / Guillaume Croteau-Langevin

La fin de l’été et le début de l’automne coïncident fréquemment avec l'arrivée des voyageurs européens en plus grand nombre dans la région.

En juillet, après le ralentissement du Festival d’été, le Festif a attiré 47 000 festivaliers dans la région.

Les aléas de la météo

Les conditions météo variables de l’été jouent aussi des tours aux acteurs du secteur touristique. Il y a des avertissements de pluie et d’orage presque tous les jours , souligne Émilie Desgagnés.

Certains lui rapportent de nombreuses annulations de dernière minute alors que d’autres reçoivent des réservations de dernière minute, selon les prévisions météorologiques.

Les inondations du début de mai à Baie-Saint-Paul n’auront au moins pas laissé d’effets durables dans l’industrie touristique de la municipalité. Le mois de mai a connu, malgré tout, un très bon achalandage dans la région. La situation, touristiquement parlant, est revenue à la normale peu de temps après, même si c’est sûr que quelques entreprises ont dû se relocaliser ou fermer leurs portes , soutient la chargée de projet.

François Bédard a perdu sa maison et son ancienne auberge, Le Gîte Fleury, pendant les inondations. Il a ouvert, le 1er août, le Gite CœurOrange grâce à une alliance avec un homme d'affaires du coin, le propriétaire de l'Orange Bistro, Donald Duchesne.

C'était supposé devenir une maison d'hébergement touristique, mais la Ville de Baie-Saint-Paul a placé un moratoire sur l'ouverture de type d’hébergements parce qu’il y en a beaucoup trop. J’ai donc proposé d’en faire un gîte touristique, le propriétaire a trouvé que c’était une bonne idée , raconte l'aubergiste.

