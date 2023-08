Des Premières Nations du Manitoba célèbrent leur histoire avec une course de barges d’York

Jusqu'au 13 août, des communautés autochtones du nord du Manitoba se rassemblent à l'occasion du 50e festival estival de la Première Nation crie de Norway House. L'événement sera une occasion pour ses participants de souligner leur histoire, notamment avec une course de barges d'York.

Ces bateaux, d'environ 12 m de long et de 4 m de large, étaient utilisés pour la traite de fourrure, notamment entre l'ancien poste de York Factory et la communauté de Norway House, selon Ed Albert, conseiller de la Première Nation crie de Norway House.

Il ajoute qu'en plus de la course, les différentes activités du festival visent à rassembler les communautés de la région et d'ailleurs. Nous voulons célébrer en grand pour notre communauté et nos visiteurs qui viennent de partout au Manitoba , soutient-il.

Le conseiller précise que des membres des Premières Nations de Cross Lake, d'Oxford House et d'Island Lake, de la Première Nation crie de Fisher River et d'autres communautés de la région participent aux différentes activités.

En ce qui concerne la course, Ed Albert explique que son tracé s'étend sur 10 km et contourne plusieurs îles de la région. Il ajoute que la course est une expérience et témoigne de la détermination des gens qui ont utilisé les barges d'York pour gagner leurs vies.

Les gens veulent souligner à quel point nos ancêtres travaillaient dur pour se rendre d'un endroit à l'autre.

Un membre de la communauté de Norway House, Larry Duncan, a participé aux courses de barge d'York pendant plus de 30 ans. Âgé de 70 ans, il n'y prendra pas part cette année, mais il compte regarder la course depuis la rive.

Le son des rames, les efforts déployés par les athlètes et la vitesse des bateaux sont une chose à voir , note-t-il.

C'est un effort d'équipe. Il faut travailler en harmonie. [...] Peu importe votre choix de technique et la quantité de force que vous y mettez, c'est ce qui pousse le bateau.

Larry Duncan espère que les athlètes sont prêts pour le défi physique et mental que représente la course.

C'est une course difficile, une course très exigeante, mais je veux qu'ils aient du plaisir en visitant Norway House , résume-t-il.

Avec les informations de Gavin Axelrod