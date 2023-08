Mobilisation pour un accès aux plages à Batiscan

Alors qu’elle se promenait sur la plage de Batiscan, Ani Müller s’est fait avertir par une riveraine qu’elle était sur son terrain. La riveraine a appelé la Sûreté du Québec (SQ) qui est allée interpeller Mme Müller. Son histoire a fait réagir des citoyens, ce qui a fait germer l’idée d’une pétition.

La vice-présidente de la nouvelle Association pour l'accessibilité citoyenne des plages de Batiscan, Jessica Brunelle, trouve qu’il y a moins d’effervescence dans la municipalité depuis que l’accès à la place leur a été interdit. Elle souhaite que les choses changent.

Ce qu'on veut vraiment, c'est d'essayer de trouver un terrain d'entente entre la population de Batiscan puis les riverains. On ne veut pas de chicane, on veut juste, peut-être, essayer de trouver un accord commun pour avoir accès à la plage, pouvoir venir pique-niquer avec nos enfants et pouvoir venir se baigner, faire du bateau.