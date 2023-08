Lac du Portage : 170 résidents s’opposent à la création de nouveaux lots

Une majorité de citoyens de Sainte-Paule s’oppose au lotissement autour du lac du Portage. Une pétition de 170 signatures a été déposée par huissier le 18 juillet à la Municipalité.

L'essence d'un bon conseil municipal, c'est d'être à l'écoute des citoyens, puis de prendre en considération les valeurs de son territoire. Si j’ai initié cette pétition-là, c'est que je ne sentais pas d'ouverture du tout du conseil estime Steven Lévesque, initiateur de la pétition et riverain du lac du Portage.

M. Lévesque voulait prendre le pouls de la population par le biais de cette pétition. Selon lui, le nombre de signatures montre que c’est une poignée de citoyens qui veulent que la Municipalité permette le lotissement, c’est-à-dire la subdivision de terrains existants, dans la zone 3-V. Cette zone borde directement l’extérieur de la route ceinturant le lac du Portage.

Steven Lévesque est l'initiateur d'une pétition pour le développement, mais contre le lotissement autour du lac du Portage. (Photo d'archives)

La majorité des citoyens du petit village de 255 habitants demande à la Municipalité de limiter le nombre de constructions futures dans cette zone [à] une habitation pour chacun des lots actuels .

Or, le Plan d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) proposé par le conseil municipal de Sainte-Paule en séance ordinaire du 2 août dernier permet le lotissement. Cependant, il resserre les conditions pour la construction d’habitations.

Si tu n’interdit pas, tu permets , soutient Steven Lévesque, inquiet par le projet de règlement proposé par la Municipalité.

Un dossier complexe

Le maire de Sainte-Paule, Philippe Savard, comprend que le message transmis par la pétition, c’est que les citoyens ont des craintes par rapport à la protection du lac.

Maire de Sainte-Paule depuis quelques mois, Philippe Savard a hérité d'un dossier délicat qui suscite bien des réactions dans le petit village de 255 habitants.

En travaillant sur le projet, on s'est aperçu que c'était très complexe et qu’il y a beaucoup de gens qui, dans le fond, ne connaissent pas la réglementation , explique-t-il. Le constat qu'on fait, c'est qu'il faut rassurer les gens sur ce qu'on fait et sur le pourquoi on le fait.

Selon Philippe Savard, le projet de PIIA a pour but de reprendre le contrôle du développement autour du lac et de mieux le protéger.

On veut tous la même chose : protéger le lac , exprime le maire.

Un Plan d’implantation et d’intégration architectural est un règlement discrétionnaire qui énonce des principes et des critères pour le développement dans un secteur donné. Les critères à l’intérieur d’un PIIA n’ont pas valeur de normes. C’est le comité consultatif d’urbanisme (CCU) composé de citoyens et d’élus, qui évalue chaque projet individuellement et s’assure que le projet soumis rencontre de façon satisfaisante un ou l’ensemble des critères du PIIA . La MRC s’assure que le PIIA d’une Municipalité concorde avec le schéma d’aménagement et n’intervient que si le plan contrevient aux normes existantes. Dans le cadre d’un PIIA , la Municipalité n’est pas dans l’obligation de tenir un référendum étant donné qu’il énumère seulement des critères et des principes sur lesquels le CCU va baser ses décisions de permettre ou non un projet. Source : Ministère des affaires municipales et de l’habitation (MAMH)

Il se dit conscient que le lac, étant dans une cuve, devient plus fragile au développement. Dans la réglementation qu’on veut mettre en place, une personne n’aurait pas le droit de couper la montagne pour se faire un plateau pour s’installer , déclare-t-il.

Toute nouvelle construction devra être installée à une distance plus grande que la limite recommandée par le ministère des Transports par rapport au milieu humide, précise le maire.

C’est le moment de tout structurer comme on veut. Puis je ne veux surtout pas recommencer ce qui s'est fait dans le 3-V, ce qui s'est fait dans le 2-V dans les années 2000 , affirme celui qui a vu, enfant, des propriétaires remplacer la terre noire d’une zone humide par du sable, pour construire leur habitation.

J'ai une petite fille de 10 ans, puis je veux qu’elle soit grand-mère sur le bord du lac.

Le maire soutient que l’Association du lac du Portage est d’accord à 90 % avec tout ce que contient le projet de PIIA .

On va avoir tellement de critères que même si on permet le lotissement, ce sera difficile, voire impossible, de construire , affirme le maire.

Minimiser n'est pas suffisant

De son côté, Guy Durette, qui est membre du conseil d’administration de l’Association du lac du Portage, estime que le projet de règlement est une amélioration notable pour la protection du lac du Portage. Notamment, le souci de protection des milieux humides , affirme-t-il.

Cependant, ce projet n’adresse pas la problématique majeure qui est le développement excessif autour du lac , peut-on lire dans le document lu par l’Association lors de la séance du conseil.

« Je crois qu'il faut que le conseil comprenne qu'il y a possibilité de faire du développement sans nécessairement le faire autour du lac », soutien Guy Durette, membre de l'Association du lac du Portage.

Le maire n’est pas complètement en défaut, mais de minimiser les impacts n’est pas suffisant dans les conditions actuelles du lac , estime Guy Durette. Étant donné que le lac est en danger, qu’il est construit à plus de 100 % et que sa santé est précaire selon les données qu’on reçoit des scientifiques, tout ajout de construction pourrait être dévastateur, sans oublier que le lac du Portage est un lac de tête du bassin versant.

En permettant le lotissement, le projet de PIIA actuel signifierait qu’une quarantaine de nouvelles constructions pourraient s’ajouter autour du lac. C’est un risque qu’on ne peut pas prendre , estime Guy Durette.

En retirant la notion de lotissement du projet de PIIA , cela permettrait seulement aux propriétaires actuels de terrain de construire. Donc, on aurait seulement un maximum de 10 constructions supplémentaires , affirme-t-il.

Ne pas brimer les propriétaires actuels de terrains est un moindre mal pour ménager la chèvre et le chou.

L’Association se sent écoutée, mais pas entendue. On sent que le conseil tient mordicus à faire du développement , affirme Guy Durette.

Quant à lui, Steven Lévesque estime le projet de PIIA est un pas dans la bonne direction. Mais 170 citoyens ne veulent pas que le lotissement soit permis. La MRC , l'environnement, le déconseillent. Ils le font parce qu’ils veulent le faire , estime-t-il.