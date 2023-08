Un refuge qui recueille les ratons laveurs blessés ou orphelins a lancé une campagne de financement pour poursuivre ses opérations. Mally's Third Chance Raccoon Rescue estime avoir besoin de 20 000 $ par mois. Dimanche, il avait atteint 60 % de son objectif.

Les dons de 3200 $ qu’il recevait jusqu’ici ne suffisent pas à payer les soins vétérinaires, la nourriture, l’électricité et les autres dépenses.

Le refuge reçoit entre 100 et 250 messages par jour, selon son propriétaire. La plupart proviennent d’Ontariens qui ont trouvé un raton laveur malade, blessé ou orphelin.

Des gens appellent toute la journée, pas mal jusqu’à minuit. C’est comme ça toute l’année , raconte Derek, qui dirige le refuge Kawartha Lakes.

Ils disent tous la même chose : ils ont appelé un peu partout, mais les refuges sont pleins et n’acceptent pas d’animaux.

Radio-Canada a accepté de ne pas divulguer son nom de famille, pour que les gens ne sachent pas exactement où est situé le refuge. Derek raconte que des gens se présentent ou abandonnent des animaux à sa porte sans avoir préalablement pris contact.

Avec une équipe de bénévoles, de techniciens en santé animale et de vétérinaires, Mally's Third Chance traite, rééduque et relâche les ratons laveurs près de l'endroit où ils ont été trouvés. C’est un travail qui passionne Derek, mais l’organisation n’est pas viable financièrement à long terme.

Si la campagne de financement n’atteint pas son objectif, le refuge fermera le 30 septembre.

La situation de Mally's Third Chance n’est pas unique. Les refuges fauniques sont accrédités par le gouvernement provincial, qui ne leur verse toutefois aucun financement. Ils doivent donc compter sur les dons pour assurer leur fonctionnement.

Des centres ont fermé parce que les gens qui les dirigeaient n’en pouvaient plus , affirme Sandy Donald, du groupe Ontario Wildlife Rescue, qui soutient les refuges. Ils n’avaient plus de ressources.

M. Donald explique que certains des gros refuges ont du personnel qui s’occupe de la recherche de financement, mais beaucoup des plus petits n’en ont pas.

Il estime qu’il y a déjà eu 200 organisations qui s’occupaient des animaux sauvages en détresse dans la province. Il en resterait environ 50.