Les participants au Festival de la chanson de Saint-Ambroise prêts à performer

Le coup d’envoi sera donné ce soir pour le 32e Festival de la chanson de Saint-Ambroise. Au total, 60 jeunes chanteurs tenteront de se démarquer durant la semaine pour accéder à la grande finale, qui aura lieu samedi.

Comme l’explique le directeur général de l’événement, Dominic Baker, les participants sont fin prêts et déterminés à offrir la meilleure performance possible.

Les répétitions ont débuté la semaine dernière, a-t-il indiqué lors de l’émission C’est jamais pareil. [...] Les participants ont tous la chance, l’après-midi, de leur passation et en soirée, de refaire une pratique avec les musiciens. Donc, tout est mis en place pour qu’ils soient en plein contrôle de leur prestation.

Il s’agit d’une occasion unique pour ces chanteurs amateurs de performer devant une grande foule, tout en recevant un suivi de la part de professionnels.

Nous, au Festival, on a quatre catégories, a ajouté M. Baker. Donc, ça va des plus petits, des 7 à 12 ans, jusqu'aux 18 ans et plus et on est des auteurs-compositeurs-interprètes à travers ça. Ils sont vraiment accompagnés selon leurs besoins, donc les 7 à 12 ans n’ont pas nécessairement les mêmes formations que les plus vieux.

Les participants prendront part à des formations individuelles, mais aussi en groupe, pour peaufiner leur performance, mais aussi pour préparer ceux et celles qui souhaitent se faire une place sur la scène musicale québécoise.

De participante à formatrice

La chanteuse Catherine Bessette, qui a remporté le Festival de la chanson de Saint-Ambroise en 2021, offre cette année des formations aux plus jeunes participants. Elle affirme que son expérience au festival lui a été plus que bénéfique. Elle souhaite la même chose pour ses jeunes élèves.

C’est une chance de chanter sur la grande scène avec les musiciens ultra professionnels qui travaillent avec eux, a-t-elle lancé. Mais, vraiment, un public qui est présent, qui est au rendez-vous à tous les soirs. C’est impressionnant!

Le festival commence lundi soir et se terminera samedi. Plus de 20 prix seront remis à des participants, dont une carte cadeau de 25 000 $ à l’agence de voyages Carpe Diem.

Selon une entrevue de Jean-François Coulombe