Québec inspectera la sûreté du pont Touzel cette semaine

Des travaux d’inspection et d’analyse auront lieu cette semaine jusqu’à vendredi sur le pont Touzel, en Minganie, à l’aide d’un camion nacelle, pour s'assurer que la structure demeure sécuritaire à la circulation des automobilistes.

Le ministère des Transports et de la Mobilité durable (MTMD) effectue, dans un premier temps, l’inspection du pont, sur lequel une fissure avait forcé la fermeture complète d’urgence pendant une semaine en mai et juin.

À l’aide d’un camion nacelle, on inspecte la structure, tout comme on l’a fait le mois dernier et qu’on va probablement le faire dans les prochaines semaines. On s’assure que tout est [convenable] et que c’est toujours sécuritaire de circuler , indique la conseillère en communication du MTMD , Sarah Gaudreault.

Sarah Gaudreault, conseillère en communication au ministère des Transports et de la Mobilité durable du Québec (Photo d'archives)

De mardi à vendredi, Québec procédera à des analyses supplémentaires, toujours avec l’aide de ce camion nacelle.

On va faire des essais avec des pastilles qui seront prélevées sur le pont. Les pastilles vont nous permettre de mesurer la résistance de l’acier à la structure , précise la conseillère en communication.

On va aussi faire des inspections par magnétoscopies aux endroits qu'on n'avait pas eu le temps d’inspecter en juin. Puis, on va procéder à l’installation de capteurs sur le pont. Ça va nous permettre de mieux comprendre comment [le pont] se comporte à la suite du passage des nombreux véhicules , ajoute-t-elle.

L'objectif est entre autres de garantir la sûreté du pont avant les mois hivernaux.

Les conditions vont changer. Le pont ne réagira pas tout à fait de la même façon [durant l’hiver]. Même si ça fait longtemps qu’il y a eu cette fermeture, on est encore à comprendre ce qu'il s’est passé et quelles interventions on peut faire, dans un futur rapproché, sur ce pont.

Le pont Touzel passe sur la rivière Sheldrake, à l'entrée de la Minganie, et fait partie du tracé de la route 138. Il représente le seul lien routier entre la Minganie et le reste de la province. (Photo d'archives)

Réduction des charges autorisées

En raison de ces travaux d’analyse, les charges autorisées sur le pont seront réduites entre 7 h et 18 h, soit lors de la présence du camion nacelle sur le pont.

Le camion nacelle ajoute un poids supplémentaire au pont. Durant la présence de ce camion, on doit temporairement réduire les charges , souligne Sarah Gaudreault.

Les charges seront temporairement affichées à 28 tonnes pour un véhicule d’une unité (camion porteur), à 38 tonnes pour un véhicule à deux unités (semi-remorque) et à 44 tonnes pour un véhicule de trois unités (train routier) afin de respecter la limite maximale de poids sur la structure.

À la fin des journées, à 18 h, le camion retourne sur les côtés du pont. On peut donc rehausser les charges admises, précise-t-elle.

À l’extérieur de ces heures, les charges reviendront à 28 tonnes, 48 tonnes et 58 tonnes pour chacune des catégories de véhicule.

Les usagers de camions hors norme peuvent consulter le site web du 511 afin de déterminer si leur charge sera permise sur la structure entre 7 h et 18 h.