La réfection du site de la Nouvelle-France va bon train

Les travaux progressent bien au site de la Nouvelle-France de Saint-Félix-d’Otis, où des rénovations majeures sont en cours pour donner un nouvel élan à cet attrait touristique du Saguenay-Lac-Saint-Jean.

Le site est fermé depuis plusieurs années en raison des travaux qui totalisent environ trois millions de dollars.

Le maire de la municipalité, Pierre Deslauriers, mise notamment sur l’installation d’une tyrolienne d’un kilomètre de long.

La tyrolienne, présentement, ce serait terminé, les travaux, a-t-il affirmé en entrevue à l’émission C’est jamais pareil. Il va y avoir des essais à faire. [...] Pour l’arrivée, on va regarder pour faire des modifications un peu parce qu’on la trouvait peut-être un petit peu élevée. La tyrolienne, c’est entre 12 et 15 pieds. À l’arrivée, on arrive peut-être à 15 pieds et c’est peut-être ça qui pourrait être modifié. On préférerait peut-être que ça arrive plus bas que ça.

Publicité

Mise à part la tyrolienne, de nouveaux bâtiments qui ont servi au tournage de la série historique Barskins seront aménagés sur le site. Le propriétaire du terrain avait besoin de ses terrains, finalement, pour faire un développement, donc il devait liquider ses bâtiments. Donc, nous autres, on a acquis ça , a ajouté M. Deslauriers.

Certains bâtiments qui étaient déjà sur place sont également en rénovation. Ça va être un mélange de ce qu’il y avait dans le passé avec un renouveau. La tyrolienne, l’interprétation de l’histoire, l’archéologie va toujours être présente aussi , a expliqué le maire de Saint-Félix-d’Otis.

Relance

Ce projet doit notamment servir de relance au site de la Nouvelle-France, qui a connu des années plus difficiles dans la dernière décennie. Il y a eu de bonnes périodes, a assuré Pierre Deslauriers. Ça a été tout près de 30 000 visiteurs dans le meilleur qu’il y a eu, puis là, on était rendus à 5000 visiteurs.

Les trois millions de dollars proviennent entre autres de subventions gouvernementales, mais aussi de la MRC Le-Fjord-du-Saguenay. Si on n’avait pas les paliers de gouvernement ainsi que la MRC pour nous aider, c’est sûr que ce serait difficile parce que c’est des gros investissements, a conclu le maire. Mais, on a une bonne collaboration de la part de nos gouvernements là-dessus.

Selon une entrevue de Jean-François Coulombe