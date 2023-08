Bastion libéral, Preston, en Nouvelle-Écosse, pourrait changer de couleur politique

Les résidents de Preston en Nouvelle-Écosse sont appelés aux urnes mardi pour élire leur député provincial. Acquise aux libéraux depuis 20 ans, la circonscription à majorité afro-néo-écossaise est convoitée de toute part.

Après la démission de l’ancienne députée libérale Angela Simmonds en avril, un peu moins de deux ans après son élection, le Parti progressiste-conservateur, les libéraux, le NPD, le Parti vert et le nouveau parti Nova Scotia United sont en compétition pour reprendre le siège de cette circonscription où le taux de chômage est plus élevé que la moyenne provinciale.

Yvon Grenier, politologue à l'Université St. Francis Xavier.

Yvon Grenier, professeur de sciences politiques à l’Université Saint François Xavier, estime que la désinvolture avec laquelle [Angela Simmonds] a démissionné pourrait causer du tort au Parti libéral.

Elle n'a pas vraiment donné de raison [pour expliquer sa démission]. [...] On n’abandonne pas un poste comme ça sans des raisons valables, des raisons exceptionnelles. C’est pas simplement qu’on change d’humeur et qu’après tout on veut faire autre chose après tout juge le politologue.

Peut être que les gens à Preston vont décider d’aller magasiner ailleurs vu que la dernière fois qu’ils ont voté pour une candidate libérale, elle a abandonné à mi-chemin .

En 2021, Zach Churchill avait perdu face à Angela Simmonds dans la circonscription de Preston.

Selon Zach Churchill, chef de l’opposition officielle et du Parti libéral, l’intérêt de la population est actuellement fixé sur la politique fédérale. Nous nous efforçons de ramener leur attention sur les questions provinciales parce qu'elles sont vraiment importantes pour la population , explique celui qui a passé plus de temps à Preston que dans sa propre circonscription pour faire campagne aux côtés du candidat libéral Carlo Simmons.

L’enjeu est important pour son parti. Même si cette élection ne changera en rien l’équilibre des forces au sein de l’assemblée, le Parti libéral espère conserver son bastion.

Des électeurs encore incertains

Les autres partis n’ont rien à perdre. Le Parti progressiste-conservateur avec sa candidate Twila Grosse et le NPD , représenté par Colter Simmonds pourraient même créer la surprise. Les deux candidats sont compétitifs , estime Yvon Grenier. Le PC n’a pas besoin [de ce siège] mais ça paraîtrait très bien d’aller chercher un siège occupé par les libéraux d’habitude .

Le premier ministre progressiste-conservateur Tim Houston a montré son soutien à Twila Grosse en allant faire du porte-à-porte à ses côtés.

Le premier ministre Tim Houston note que Twila Grosse pourrait faire partie de son Cabinet si elle est élue dans Preston.

Pour le politologue, le premier ministre a bon espoir que cette personne-là pourrait avoir un profil important dans son gouvernement et lui donnerait à lui et à son gouvernement plus de crédibilité auprès d’une communauté qui est très importante en Nouvelle-Écosse

Pour un électeur croisé dans les rues de la ville, c’est l’incertitude sur son vote qui domine. Je sais que le parti libéral a de bonnes motivations , explique Doug Miles, mais ils m’ont fait changer d'avis plusieurs fois. Pour l'instant, je penche pour le PC , mais je n'ai pas encore voté, alors je changerai peut-être d'avis au moment venu .

Les résidents de la circonscription feront leur choix dans les urnes mardi. 2000 personnes ont déjà voté par anticipation 11 000 inscrits.

D’après des informations de Kheira Morellon