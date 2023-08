Fin des Jeux mondiaux des policiers et des pompiers à Winnipeg

Les Jeux mondiaux des policiers et des pompiers se sont terminés dimanche soir à Winnipeg, avec une cérémonie de fermeture à La Fourche. Une semaine qui a été marquée par les performances sportives, mais également par les controverses.

Plus de 8500 personnes, ce qui comprend les athlètes, les arbitres et leurs proches, provenant de 70 pays ont participé à l'événement. Un total de 63 sports étaient présentés, comme la natation, la course à pied ou le volleyball, mais aussi des disciplines liées aux métiers des pompiers et policiers.

Malgré la chute de sept cyclistes et l'hospitalisation de trois d'entre eux, ce qui a forcé l'annulation du reste de l'épreuve et des manifestations qui ont eu lieu à proximité du village des athlètes, la porte-parole des Jeux, Jonelle Donnelly, dresse un bilan positif de l'événement.

« Winnipeg et le Manitoba ont fait vraiment un bon job pour promouvoir l'esprit des jeux et la camaraderie. Il y a beaucoup d'amitié que tu vois ici, parce que des gens vont à chaque Jeu tenu chaque deux ans. C'est vraiment une petite famille », affirme-t-elle.

Jonelle Donnelly souligne que quelques compétitions ont dû être repoussées de quelques heures en raison d'aléas météorologiques.

Policier au sein de police nationale philippine, Magilas Salvacion ne s'attendait pas à recevoir un soutien aussi massif de la part de la communauté philippine de Winnipeg.

Une centaine d'athlètes philippins sont venus à Winnipeg pour participer aux Jeux.

Lorsque nous sommes arrivés ici, nous ne nous attendions à rien. J'ai constaté que les Manitobains et les Philippins sont les plus amicaux du monde , lance-t-il.

Il remercie les Winnipégois qui étaient toujours prêts à aider et à les diriger en cas de besoin dans leurs déplacements.

Magilas Salvacion a remporté deux médailles en badminton.

Des manifestations concernant diverses causes

Dimanche, des opposants aux Jeux ont dénoncé la présence d’une délégation venue de Hong Kong. Des ressortissants de Hong Kong ont brandi une banderole noire en signe de protestation devant le Village des athlètes à La Fourche. Ces ressortissants ont manifesté à plusieurs reprises pendant la durée des Jeux qui se sont mis en branle le 28 juillet.

Un des activistes hongkongais, Brian Cheung, s'opposait à la présence de 300 policiers venus de Hong Kong pour participer à cette compétition.

Des policiers hongkongais m'ont pris en photo. Je crains que cela soit utilisé pour m'identifier comme opposant au régime. Même depuis le Canada, je peux être ciblé par les policiers de Hong Kong , dit-il.

Ouvrir en mode plein écran Des manifestants d'origine hongkongaise ont manifesté à Winnipeg, dans le cadre des Jeux mondiaux des policiers et des pompiers, dimanche. Photo : Radio-Canada / Victor Lhoest

En juillet, les autorités de Hong Kong ont lancé des mandats d'arrêt à l'encontre de huit militants pro-démocraties, offrant des primes en espèces pour toute aide apportée à leur arrestation. Au moins une des personnes identifiées dans les mandats vit actuellement au Canada.

Un porte-parole d'Affaires mondiales Canada affirme que « le Canada condamne l'émission par les autorités de Hong Kong de mandats d'arrêt et de primes internationales à l'encontre de huit défenseurs de la démocratie vivant à l'étranger ce qui constitue une tentative de réduire au silence des personnes exerçant leur droit fondamental à la liberté d'expression »

Il poursuit en affirmant que « les autorités de Hong Kong n'ont aucune compétence pour appliquer la loi à l'intérieur de nos frontières » et que le « Canada s'oppose fermement à toute tentative d'intimidation ou de réduction au silence de toute personne résidant au Canada. »

Dimanche dernier, sous l'appel de l'Assemblée des chefs du Manitoba, près du village des athlètes,des manifestants ont voulu sensibiliser au sort des femmes et des filles autochtones disparues ou assassinées.

Ils déploraient tout l'argent déboursé pour ces Jeux . Ils auraient souhaité que ces sommes servent à retrouver les femmes autochtones assassinées dans les dépotoirs .

Le groupe qui veut abolir la police Winnipeg Police Cause Harm a aussi manifesté au centre-ville de Winnipeg, près du site de la cérémonie d'ouverture, le 28 juillet.

Selon lui, la Ville ne devait pas glorifier la police, surtout dans une période où les appels aux changements sociaux se multiplient.

Pour la porte-parole des Jeux, Jonelle Donnelly, les Jeux ne sont pas politiques et on est ici pour célébrer les sports.

Les prochains Jeux mondiaux des policiers et des pompiers se tiendront dans la ville de Birmingham, dans l'État d'Alabama aux États-Unis, en 2025.

Avec des informations de Victor Lhoest et de Joanne Roberts