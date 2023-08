Des licenciements à venir dans 3 journaux de Glacier Media, selon un syndicat

Des employés de trois journaux communautaires du Grand Vancouver se préparent à des licenciements alors que leur éditeur Glacier Media a annoncé qu'il supprimera les éditions imprimées des points de vente la semaine prochaine, selon un syndicat.

Des experts jugent que ce changement laissera les communautés desservies avec encore moins de couverture des enjeux locaux.

Le 31 juillet, Glacier Media a informé la section locale 2000 d’Unifor qu’il supprimera les activités d’impression et licenciera du personnel des journaux Burnaby Now, Tri-City News et New Westminster Record d'ici le 11 août, selon un communiqué du syndicat publié jeudi. Les dernières éditions imprimées de ces journaux seront vendues le 10 août, a rapporté le Burnaby Now.

Glacier Media n’a pas précisé si d’autres éditions de sa trentaine de journaux communautaires de l’Ouest canadien allaient également cesser d'être imprimées. Alvin Brouwer, président des éditions des journaux concernés chez Glacier Media n’a pas répondu à une demande d’entrevue de CBC /Radio-Canada.

Cette décision a été prise à cause de l'évolution des conditions du marché des médias, a expliqué Lara Graham, éditrice de Burnaby Now et New Westminster Record.

Nous n'irons nulle part , a-t-elle déclaré à Burnaby Now. Nous sommes toujours là, et nous continuerons à fournir un journalisme communautaire de qualité auquel nos lecteurs s'attendent depuis des décennies.

Le syndicat, de son côté, considère que Glacier Media n’a pas donné de préavis adéquat concernant les licenciements, et rencontrera l’entreprise à partir du 9 août pour des négociations.

Selon l’article 54 du Code du travail de la Colombie-Britannique, une entreprise doit donner à un syndicat un préavis de 60 jours en cas de licenciements planifiés.

Alfred Hermida, professeur à l'école de journalisme, d'écriture et des médias de l'Université de la Colombie-Britannique, n’est pas surpris par la fin de ces éditions papier. Il mentionne notamment la réduction des revenus publicitaires et la consommation en ligne des nouvelles.

14 000 emplois perdus en moins de 10 ans

La Colombie-Britannique a perdu 185 reporters et chroniqueurs entre 2016 et 2021, selon le recensement de 2021. Le plus grand syndicat des médias du Canada, la Guilde canadienne des médias, estime que plus de 14 000 emplois dans les médias ont été perdus à travers le pays entre 2008 et 2016.

Selon le Local News Research Project, les journaux communautaires ont été particulièrement touchés, avec 189 fermetures entre 2008 et 2018.

Jennifer Moreau, une ancienne reporter du Burnaby Now et du New Westminster Record entre 2006 et 2016, dit que ces annonces rendront plus difficile pour les lecteurs, notamment les aînés, d’accéder aux nouvelles locales importantes pour eux.

Selon elle, ces changements sont le symptôme de problèmes plus importants comme le fait qu’une poignée d'entreprises privées possèdent la grande majorité des médias au pays.

Avec les informations de Moira Wyton, Rafferty Baker et Tessa Vikander