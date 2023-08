La 9e édition des Jeux de la Francophonie s’est terminée dimanche à Kinshasa, en République démocratique du Congo.

Ce grand rendez-vous réunit plus de 3000 francophones âgés de 18 à 35 ans. Ils montrent leur savoir-faire dans une vingtaine d’épreuves sportives et concours culturels destinés à faire rayonner leur nation.

Des médailles pour le Nouveau-Brunswick

Les athlètes et artistes du Nouveau-Brunswick, qui fait partie de la soixantaine d'États membres de la Francophonie pouvant participer aux Jeux, se disaient comblés par leur expérience.

Elena Šehić, du Nouveau-Brunswick, aux Jeux de la Francophonie 2023 à Kinshasa.

Les Néo-Brunswickoises Elena Šehić et VivianKutnowski vont revenir à la maison avec des médailles de bronze en lutte libre, dans les catégories des 72 kg et des 64 kg, respectivement.

Elena Šehić a passé une semaine hors de l'ordinaire. J’ai pu traverser le monde pour faire un tournoi, pour montrer mon sport et montrer d'où je viens , a-t-elle dit dans une entrevue à partir de Kinshasa, dimanche.

La Néo-Brunswickoise Elena Šehić (au centre) dit s'être fait plusieurs amis durant les Jeux de la Francophonie, à Kinshasa.

Elle a trouvé en Afrique bien plus qu’une médaille. Je me suis fait une couple d'amis du Cameroun, je me suis fait une couple d'amis du Kinshasa qui sont venus m'encourager pendant mon match , a-t-elle expliqué.

Je viens de Fredericton , souligne Elena Šehić. C'est difficile de garder la langue, alors j'étais vraiment fière d'aller partager ça avec d'autre monde.

Des participants comblés, malgré les craintes initiales

Le Canada avait des doutes sur la capacité de la République démocratique du Congo à organiser ces Jeux de la Francophonie, qui devaient au départ se tenir à Moncton et Dieppe au Nouveau-Brunswick, avant que la province ne se désiste.

Les délégations canadiennes et néo-brunswickoises étaient d’ailleurs plus petites que d’habitude, et le Québec a décidé de ne pas y aller.

Elena Šehić raconte avoir été marquée par la gentillesse des gens de la capitale congolaise. Ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient pour qu'on soit confortables , s’enthousiasme-t-elle. C'était magnifique.

Willy Mayaliwa, chef de délégation du Nouveau-Brunswick, et la lutteuse Elena Šehić à Kinshasa.

Pour des raisons de sécurité, les Canadiens n’ont pas vraiment pu s’éloigner du village des Jeux de la Francophonie.

Les jeunes se sont adaptés et ils ont senti qu'ils étaient supportés , a néanmoins dit Willy Mayaliwa, le chef de délégation du Nouveau-Brunswick, lors d’une entrevue dimanche avant la cérémonie de clôture.

En plus des deux médailles de bronze du Nouveau-Brunswick, la délégation canadienne est revenue avec 13 médailles, au 10e rang des nations participantes. C’est le Maroc qui rentre avec le plus grand nombre de médailles d’or (23) et de médailles au total (58).

