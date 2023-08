Un 45e défilé de la Fierté à Vancouver plus accessible et plus solidaire

Des dizaines de chars allégoriques et des pancartes aux couleurs de l’arc-en-ciel ont déferlé à Vancouver, dimanche, sous les yeux d’une foule venue célébrer et revendiquer les droits des communautés LGBTQ+ dans le cadre du 45e défilé de la Fierté.

L'accessibilité pour tous était au programme cette année pour les dizaines de milliers de participants. Les organisateurs de la Vancouver Pride Society ont travaillé avec des conseillers en accessibilité pour mieux anticiper les barrières qui pourraient empêcher certaines personnes de participer au défilé malgré leur envie.

Plusieurs parties ont été donc repensées pour permettre aux personnes à mobilité réduite de prendre part aux festivités, entre autres le trajet du défilé. Les rues qui ont été choisies, comme le boulevard Pacific, ont des trottoirs plus larges et sont moins vallonnées, facilitant la participation des personnes se déplaçant en fauteuil roulant. Le défilé ne s'est pas terminé à la plage Sunset, connue pour ses pentes, mais plutôt au parc Concord Community.

Nous [avons] trois plateformes dédiées à l'accessibilité. Cela signifie que les gens peuvent demander une interprétation en langue des signes ou s'ils sont aveugles, nous pouvons leur donner un aperçu de ce qui se passe , affirme Michelle Fortin, présidente de la Vancouver Pride Society.

Des espaces ont aussi été aménagés pour permettre aux personnes ne pouvant pas se déplacer, comme des aînés, de s’installer confortablement et d'assister au défilé. Des interprètes en langue des signes étaient aussi présents sur les différentes scènes pour des personnes sourdes et malentendantes.

Solidarité avec des membres ciblés

Les organisateurs ont aussi voulu insister sur l’importance d’être solidaire auprès des membres de la communauté drag, qui ont été la cible de critiques et de débats aux États-Unis, mais aussi au Canada, explique Michelle Fortin. La réalité c’est qu’au sud de la frontière, il y a des lois qui limitent l’accès aux soins d’affirmation de genre et les droits des personnes [transgenres] et non-binaires. Et ici au Canada, on voit une montée de [cette] rhétorique à l'extrême droite.

À Vancouver, un camp d’été qui a pour but d’initier les enfants à l'art de la drag a été la cible de harcèlement ces derniers mois.

Même son de cloche de la part de Karmella Barr, une drag queen basée à Vancouver. La drag n’est pas dangereuse, c’est une forme d’expression de soi. C’est quelque chose dont on a tous besoin, même si tu ne te produis pas [en tant que drag queen], simplement la liberté de s’exprimer, ce n’est pas dangereux, c’est nécessaire et ça peut sauver certaines vies.

