Un feu de broussaille au parc provincial Buffalo Pound, en Saskatchewan

Un incendie de broussailles s'est déclaré samedi après-midi dans le secteur de Nicolle Flats au parc provincial Buffalo Pound, près de Moose Jaw. L'incendie a depuis été maîtrisé.

Les pompiers de Bethune de Lumsden et de Moose Jaw sont intervenus. Le feu a été contrôlé par les premiers répondants vers 23 heures, hier soir.

Selon le Service incendie de Moose Jaw, la cause de l'incendie n'est pas encore connue.

Un agent de conservation du parc provincial Buffalo Pound indique qu'un enquêteur doit venir sur les lieux pour déterminer la cause du feu.

On a reçu un appel à 16 heures samedi nous informant d'un possible incendie dans la zone naturelle de Nicolle Flats. Mon superviseur m'a demandé d'aller vérifier. J'ai pris la route et j'ai vu la fumée à deux kilomètres à la ronde , lance William Tipper.

William Tipper affirme qu'il n'y a pas eu d'évacuation des campeurs.

Les activités du parc se poursuivent, mais la route qui mène à la Nicolle Flatts Area et au ranch de bisons dans le parc est fermée, selon l'administration du parc provincial.

Les affiches de fermeture de route ont été installées, en après-midi, dimanche. M. Tipper explique cette mise tardive de la signalisation par une pénurie de main-d'œuvre et le fait que la situation était si intense samedi soir, que nous n'avons pas eu le temps de mettre de la signalisation

Des visiteurs se sont aventurés dans ce secteur dimanche en matinée et ont constaté la présence de fumée.

J'ai senti la fumée en sortant de l'hôtel à Moose Jaw. Ça ne me surprend pas, parce que je vis en Alberta où il y a encore des feux de forêt pire que ce feu de broussailles , affirme Dawn Shen.

L'environnement était enfumé ce matin, et j'ai senti quelques irritations, mais rien pour trop me déranger. J'ai apprécié mon temps ici, où j'ai fait de la moto pendant quelques heures , renchérit pour sa part Ozgur Ay.

Dimanche après-midi, le parc était toujours visé par une interdiction de faire des feux de camp. Celle-ci restera en vigueur jusqu'à ce que le ministère des Parcs, de la Culture et du Sport décide de lever la mesure. Mais selon le parc, il faudra encore beaucoup de pluie avant que l'interdiction soit levée.

Par ailleurs plusieurs interdiction de faire des feux à ciel ouvert reste en vigueur dans la province, selon une carte disponible sur le site web de la province (en anglais) (Nouvelle fenêtre).

Avec les informations de Noémie Rondeau et de Camille Cusset