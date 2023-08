Plus de 20 000 visiteurs par jour au festival culinaire Taste of Calgary

L’édition 2023 du festival culinaire de Calgary, Taste of Calgary, qui se termine lundi, est un succès, selon une des organisatrices Jennifer Rempel. « Nous recevons entre 20 000 et 25 000 visiteurs par jour depuis jeudi. »

Elle ajoute que l’espace où se tient le festival a été doublé pour accueillir un nombre grandissant de visiteurs, car l’an dernier il y avait déjà beaucoup de monde. Nous avons plus d’exposants et si on continue sur cette lancée, je crois que nous allons avoir de plus en plus de visiteurs d'une année sur l'autre , espère-t-elle.

La grande nouveauté cette année est que l'organisation a opté pour une politique de zéro papier. Les billets ont été remplacés par une carte en plastique réutilisable que les visiteurs peuvent approvisionner du montant voulu. Le prix des dégustations varie entre 2 et 7 $. Les visiteurs ont pu goûter à des plats, des desserts et des boissons alcoolisées ou non alcoolisées.

Ouvrir en mode plein écran Le restaurant brésilien Minas est un des exposants qui a connu le plus de succès. Photo : Radio-Canada / Nassima Way

Certains pensent qu'un festival comme celui-ci aide à découvrir les nouveaux restaurants de Calgary, mais aussi à lui redonner vie. La COVID-19 a radicalement transformé le centre-ville, la pandémie a en quelque sorte décimé le cœur , soutient Adrian Thacker.

Je pense que la mairie essaie vraiment de revitaliser la ville de Calgary et c'est très bien , renchérit Jay Kelly.

Les exposants quant à eux n’ont pas chômé depuis le début du festival jeudi. Samedi a été leur plus grosse journée, grâce au beau temps. Certains exposants participent au festival pour la première fois. C’est le cas de Bridgeland Distillery qui produit des alcools forts.

Ouvrir en mode plein écran C'est la première participation de Bridgeland Distillery depuis son ouverture en 2018. Photo : Radio-Canada / Nassima Way