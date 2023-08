À quelques semaines de la rentrée scolaire universitaire, le coordonnateur aux affaires externes de la Fédération étudiante de l’Université de Sherbrooke (FEUS), Jacob Fontaine, s’inquiète. Plusieurs étudiants n’ont toujours pas trouvé de logement.

Les plus touchés par la crise du logement sont les étudiants internationaux. C’est plus difficile parce qu’ils restent parfois pour une seule session et privilégient des résidences étudiantes, mais les chambres sont pleines et les listes d’attente, déjà longues , explique Jacob Fontaine.

La seule chose qu’on peut faire en tant que fédération étudiante, c’est de rediriger les étudiants vers le site USherbrooke International, qui s’occupe de leur accompagnement , précise Jacob.

Une fois redirigés, on espère que le site pourra les aider, mais nous n’avons aucune certitude.

Le taux d'inoccupation actuel est de 0,9 % à Sherbrooke. Ce qu’il reste, ce sont des logements insalubres ou hors de prix. On manque de logements abordables et lorsqu’on réussit à se loger, c’est en augmentant notre budget , se désole le coordonnateur.

L’Université de Sherbrooke subit les contrecoups de la crise du logement depuis quelques années. Dans les dernières années, la situation était la même, explique Jacob Fontaine. Les étudiants arrivent à Sherbrooke, mais n’ont nulle part où loger. Cette année, quatre personnes sont venues dans nos bureaux avec leur valise et ont réclamé de l’aide.

Des études compromises

Dans les années précédentes, certains projets d'étude ont été mis en danger en raison de la crise du logement. Certains ont même dû annuler leur session, faute de logements.

Admettre moins d’étudiants internationaux pour libérer des logements n’est toutefois pas une solution envisagée. Les étudiants internationaux sont une source de revenu précieuse pour l’Université de Sherbrooke. En admettre moins, c’est dangereux pour un budget. On a besoin d’eux , observe Jacob.

C’est complexe, parce qu’on doit leur trouver un logement, mais rien n’existe.

Il insiste sur l’importance de la création de logements dédiés aux étudiants. L'investissement dans le logement étudiant est essentiel. Les projets d’étude peuvent être compromis dans le cas contraire, et ces investissements permettraient de retirer les étudiants du marché locatif régulier. Ainsi, une augmentation drastique du marché général pourrait être évitée.

Avec les informations de Jeanne Trépanier