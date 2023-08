Des travailleurs étrangers créent une ligue internationale de soccer à Thetford Mines

Depuis le printemps, Thetford Mines assiste à la naissance d’une organisation sportive bien particulière : la Ligue internationale. Une ligue de soccer mise en place par des travailleurs étrangers de la région, qui tissent des liens à travers le sport.

Tout a commencé par quelques parties de soccer amicales entre travailleurs étrangers à Thetford Mines. Voyant la popularité de ces rencontres improvisées, Luis Alberto Lickon Chaires a eu envie d’en faire quelque chose de plus grand.

J’ai beaucoup de contacts avec mes amis de différentes villes. Je leur ai dit "Hey, pourquoi nous on organise[rait pas] une ligue internationale ?" , se souvient-il.

Luis Alberto Lickon Chaires a utilisé ses contacts dans la région pour recruter de nouveaux joueurs.

Des matchs chaque samedi

Arrivé au Québec depuis cinq ans, celui qui pratique le métier de soudeur la semaine est ainsi devenu l’un des principaux organisateurs de cette ligue internationale.

Des matchs ont eu lieu à la fin du printemps. Huit équipes se sont formées : Tunisie, Colombie, Mexique, Saint-Pierre-de-Broughton, Adstock, Plessisville, Sénégal et Princeville.

Chaque samedi, elles s’affrontent sur le terrain gazonné du parc Notre-Dame, mis à leur disposition par la Ville de Thetford Mines.

La centaine de joueurs que compte déjà la ligue est composée en très grande majorité de travailleurs étrangers.

Originaires d’Amérique latine, d’Afrique du Nord ou d'Afrique de l’Ouest, ils sont arrivés il y a quelques mois ou quelques années pour combler les importants besoins en main-d’œuvre de la région.

Ainsi, lorsqu’ils ne portent pas leur « maillot de foot », ils s'affairent dans des exploitations agricoles ou des usines de la région.

Saint-Pierre-de-Broughton, c’est agricole, c’est les cochons. Mes amis de Adstock, c’est les légumes et les sapins. Mes amis de la Colombie, [ce sont] des mécaniciens et des soudeurs , détaille Luis Alberto.

Sergio Platino porte fièrement les couleurs de la Colombie. Il a contribué à la mise sur pied de la nouvelle ligue.

Sergio Patino fait partie de l’équipe colombienne. Il croit que les joueurs voient cette ligue comme une famille.

C’est important pour les travailleurs : former une amitié, former une famille , explique-t-il.

Son coéquipier Braulio Almeida, originaire de Cuba, est venu s’établir dans la région avec sa conjointe québécoise, il y a deux ans.

Originaire de Cuba, Braulio Almeida vit dans la région de Thetford Mines depuis deux ans.

Étant le seul cubain, il porte les couleurs de la Colombie pour les matchs. Ce contact avec d’autres travailleurs récemment arrivés lui fait du bien.

On parle notre langue, l'espagnol, et on se sent comme dans notre [pays]. On sent la culture de notre pays, puis, ça c'est bien, parce qu'au travail, c'est en français , illustre-t-il.

Tranquillité et amitié

Son adversaire mexicain, Melvin Rodriguez, vit à Thetford Mines depuis deux ans. Lui aussi ressent les bienfaits de jouer au sein de la nouvelle ligue.

Ça apporte de la tranquillité, de l'amitié , explique celui qui partage le terrain avec plusieurs de ses collègues de classe de francisation.

Pour Melvin Rodriguez, de l'équipe mexicaine, les matchs, « c'est l'union, c'est la famille ».

Parce que même si les matchs permettent surtout aux joueurs de partager leur expérience commune en tant que travailleurs étrangers, ils sont aussi l’occasion de mieux s’ancrer dans leur communauté d’accueil.

C'est à cause de ça que je connais la francisation , raconte Walter Vilas, un travailleur brésilien qui porte les couleurs de l’équipe colombienne depuis deux mois.

Walter Villas est originaire du Brésil, mais il joue avec l'équipe colombienne depuis deux mois.

Mes amis m'ont montré l'adresse pour y aller à l'école pour améliorer mon français. Et je connais beaucoup de [nouveaux endroits ici] parce que mes amis me les ont montrées , poursuit-il.

Parmi l’heureux mélange de cultures de la Ligue internationale, on compte quelques joueurs québécois, dont Guillaume Brouard. Il fait partie de l’équipe mexicaine.

On parle en français, anglais, espagnol. On réussit toujours à se comprendre , raconte-t-il.

Guillaume Brouard est l'un des quelques joueurs québécois de la Ligue internationale Thetford Mines. Il s'y est joint après qu'une amie lui ait parlé de l'existence de cette nouvelle organisation.

Un premier tournoi officiel

Les instigateurs de la Ligue internationale le répètent : tout le monde est bienvenu pour assister aux matchs.

D’ailleurs, le 2 septembre prochain se tiendra son premier tournoi officiel, organisé en collaboration avec la Ville de Thetford Mines et le Carrefour jeunesse-emploi de Frontenac.

Toute la population est invitée à venir rencontrer les joueurs au parc Notre-Dame. Des jeux gonflables seront installés sur place et des mets internationaux seront proposés aux visiteurs de 9h à 19h.