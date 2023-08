Le Festival Innu Nikamu se conclut avec l’obtention de 500 000 $ sur 10 ans

L’avenir s’annonce pérenne pour le Festival Innu Nikamu à Uashat mak Mani-utenam. L’organisation a annoncé samedi avoir conclu un partenariat de 10 ans avec Minerai de fer Québec, assorti d'une enveloppe de 500 000 dollars, pour assurer la pérennité de l'événement.

Le chef de la direction et administrateur de la minière, David Cataford, a profité de l’annonce pour joindre sa voix à celles du studio Makusham et du conseil de bande Innu Takuaikan Uashat mak Mani-utenam, qui demandent l’instauration d’un quota minimal de 5 % de musique autochtone sur les ondes des radios commerciales au pays.

La charge symbolique des Gipsy Kings

Le 39e Festival Innu Nikamu se conclut dimanche par la très attendue prestation des Gipsy Kings.

C’est en partie pour honorer son prédécesseur, Réginald Vollant, que l’actuel coordonnateur d’Innu Nikamu, Normand Junior Tshirnish-Pilot, souhaite accueillir les Gipsy Kings pour le baisser du rideau du Festival. C’était un de ses rêves de faire venir les Gipsy Kings à Innu Nikamu. Pour moi, c’est un hommage de pouvoir réaliser cette vision-là, souligne-t-il.

En même temps, les Gipsy Kings sont des légendes. Ils sont excessivement adorés et connus sur les communautés autochtones du Québec. Pour moi, ça me fait plaisir d'offrir ça aux gens.

Le succès des rois de la rumba flamenca, qui dure depuis plus de 30 ans, est en partie dû à la transmission de leur musique de génération en génération, estime le membre fondateur du groupe Tonino Baliardo.

On a commencé à tourner dans le monde à la fin des années 1980. Et oui, ça perdure dans le monde entier. Le public, quand il nous voit, il est ravi. Il y a des jeunes qui arrivent parce qu'ils ont écouté ça avec leurs parents.

Ouvrir en mode plein écran Tonino Baliardo estime que le sens de la fête est commun à toutes les cultures et que la musique des Gipsy Kings rejoint cet universel. Photo : Radio-Canada / Catherine Paquette

Une participation sans précédent

L’organisation s’attend à battre un record d’achalandage, en dépit de la météo capricieuse qui a marqué la semaine de spectacles. L’organisation a rêvé gros pour sa 39e programmation, ce qui s’avèrerait gagnant, selon elle.

Les festivaliers étaient nombreux à assister aux spectacles de Florent Vollant, Loud, Maten et Aysanabee, qui ont eu lieu depuis le 1er août.

Ouvrir en mode plein écran Plusieurs festivaliers ont installé des tentes et des bâches pour assister au spectacle de Loud samedi. Photo : Radio-Canada / Catherine Paquette

C'est sûr qu'on va battre des records de foule, mais on aurait pu aller plus loin encore sans la pluie. C'était plein pour Souldia et il y avait beaucoup de monde pour Émile Bilodeau. On dirait qu'il n'y a rien qui arrête les gens cette année , estime le coordonnateur du Festival, Normand Junior Tshirnish-Pilot.

Pour cette dernière journée de festival, Natasha Kanapé Fontaine et Kanen performeront aussi sur scène.

Avec les informations de Catherine Paquette et Camille Lacroix-Villeneuve