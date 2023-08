Un troisième blocage pour empêcher les coupes forestières

Deux aînées innues vont bloquer un chemin de la compagnie Produits forestiers Résolu à Saint-Thomas-Didyme, dans la nuit de dimanche à lundi, pour protéger leur territoire ancestral.

Diane Blacksmith et Denyse Xavier souhaitent se faire entendre auprès des instances gouvernementales et faire cesser les coupes forestières sur le Nitassinan. Elles vont barrer la route aux travailleurs forestiers entre St-Thomas-Didyme et Girardville.

Les deux femmes revendiquent aussi les redevances des coupes qui sont actuellement données au conseil de bande de Mashteuiatsh.

Ouvrir en mode plein écran Le bâtiment qui abrite le Conseil de bande de Mashteuiatsh est situé au coeur de la communauté. Photo : Radio-Canada / Lynda Paradis

Elles précisent avoir eu la confirmation de Produits forestiers Résolu que des redevances sont envoyées au conseil de bande, puisque l’entreprise coupe actuellement sur des territoires ancestraux autochtones, dont celui de Diance Blacksmith.

Publicité

Ça représente beaucoup parce que c’est ma famille qui a vécu par là, explique Diane Blacksmith. J’ai beaucoup de souvenirs. J’ai averti Résolu, que là où je suis présentement de ne pas faire de coupe parce que je suis sur le bord d’une rivière. À force de nous tasser je me suis pris une rivière, personne n’a le droit de couper là. Si ça coupe, j'ai dit que je faisais un barrage et la je le fais parce qu'ils ont coupé cet hiver.

Diane Blacksmith et sa compagne, Denyse Pelletier, se dissocient donc complètement du conseil de bande de Mashteuiatsh. Selon elles, les décisions concernant les territoires de coupe devraient leur revenir.

Les élus interpellés

Les deux femmes invitent les représentants politiques de la région à les rejoindre lundi. Elles affirment qu’elles vont bloquer le chemin jusqu'à ce que des députés se rendent sur place pour entendre leurs revendications.

Il s’agit du troisième blocage autochtone cet été dans la région. Par contre, celui-ci n’est pas lié aux deux premiers, qui avaient été organisés par le collectif Mashk Assi. Ce groupe a toutefois des revendications semblables.