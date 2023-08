Une première édition du festival d’escalade Vertical 08 réussie

Le tout premier festival d’escalade en Abitibi-Témiscamingue, le festival Vertical 08, a connu un franc succès en fin de semaine à Saint-Félix-de-Dalquier.

Des débutants tout comme des adeptes ont pris d'assaut les parois rocheuses de ce site d'escalade situé près d'Amos.

On est très contents. On a eu une soixantaine, voire 70 personnes. Il faut qu’on fasse les comptes, mais on est vraiment très satisfaits. Le monde a répondu présent et ils étaient vraiment contents de leurs activités , se réjouit une des organisatrices du festival, Gwendoline Hotton.

Des formations étaient offertes sur place pour les personnes qui en étaient à leurs premiers pas ou pour celles qui avaient déjà essayé l’escalade intérieure. Il y en a beaucoup [dont] c’était la première fois à l’extérieur, donc on a pu les initier et les encadrer , explique Mme Hotton.

Les festivaliers étaient invités à camper sur place et à partager un moment en soirée au bord d’un feu de camp.

Les organisateurs sont excités à l’idée de poursuivre le festival dans les prochaines années. On a déjà des idées pour les prochaines éditions! lance avec enthousiasme Gwendoline Hotton.

Le festival était organisé par le club d’escalade Le Rappel du Nord, Camp de Base Abitibi et le Mudra Espace sportif.