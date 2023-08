Un joueur de rugby de Regina représente le Canada aux Tonga

Matthew Klimchuk est le seul joueur de rugby originaire de la Saskatchewan choisi pour représenter le Canada aux Tonga, lors de la prochaine tournée estivale.

Ce dernier fait partie des 32 joueurs sélectionnés au sein de l’équipe masculine de rugby du Canada pour affronter les Tonga au stade Teufaiva les 10 et 15 août prochain.

Il se dit honoré de représenter la Saskatchewan au niveau national.

Je suis un fier Saskatchewanais, il n’y a pas beaucoup de joueurs qui sont originaires des Prairies dans ce sport , affirme-t-il.

Publicité

Je pense que c’est important de montrer ce que les gars des Prairies peuvent faire ici.

Matthew Klimchuk ajoute que le rugby est d’autant plus spécial, compte tenu de la culture qui règne dans ce sport.

Il y a de la classe et du respect mutuel entre les joueurs , dit-il.

Tu peux affronter quelqu’un pendant 80 minutes, puis tu peux sortir lui acheter un coca-cola ou une bière juste après.

Avant de jouer au rugby, Matthew Klimchuk jouait au football et pratiquait la lutte.

Ouvrir en mode plein écran Matthew Klimchuk (à droite) court avec le ballon lors d'un match de son équipe à Regina. Photo : Gracieuseté : Chris Graham

Promouvoir le rugby en Saskatchewan

Matthew Klimchuk est le premier joueur saskatchewanais à faire partie de l’équipe nationale de rugby depuis 2019 quand Daniel Tailliferre Hauman van der Merwe a participé à la Coupe du monde de Rugby au Japon.

Publicité

Il espère que son passage au sein de l’équipe nationale sera une source d’inspiration pour les autres jeunes joueurs de la Saskatchewan.

La Saskatchewan est un endroit qui doit être souligné, car nous avons des athlètes phénoménaux dans les Prairies et je pense que les enfants doivent avoir un peu plus d’accès et être plus exposés au sport , affirme-t-il.

Mark Discombe était l’entraîneur de Mark Discombe quand il jouait pour le club amateur de rugby.

Il affirme que c’est merveilleux de voir la transformation de l’athlète de 21 ans au fil des années et espère que son succès fera du rugby un sport plus connu en Saskatchewan.

Avec les informations de Will McLernon