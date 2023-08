Marc-Antoine Camirand triomphe au GP3R

La dernière journée du Grand Prix a été pour le moins mouvementée. Marc-Antoine Camirand a été sacré grand gagnant de cette édition. Une manifestation pour abolir l'événement a été organisée et un accident impliquant deux têtes d'affiches est aussi survenu lors de la course finale de NASCAR Pinty’s.

C'est un moment que Marc-Antoine Camirand attendait depuis longtemps. Le pilote de Saint-Léonard-d’Aston avait jusqu’ici remporté la victoire dans la quasi totalité des séries de courses automobiles présentées à Trois-Rivières , mais devant son publique, le titre en NASCAR Pinty's lui avait jusqu'à maintenant échappé.

Marc-Antoine Camirand a dédié sa victoire à son chef d'équipe en course sur terre battue et ami, Serge Desjardins. Celui-ci est décédé des suites du cancer peu avant la finale.

J'ai su cinq minutes avant avant la course qu'il a perdu son combat contre le cancer. Cette course était pour lui. Ça a été une grande source de motivation.

Malgré cette ombre au tableau, Marc-Antoine Camirand semblait fier de sa victoire.

Cette année on l'a eu. On n'a pas baisé les bras, on a vraiment travaillé fort et je suis vraiment fier de mon équipe.

Un accident impliquant deux vedettes

L'épreuve n'était vieille que d'un virage, que deux des favoris de la foule étaient déjà contraints à l'abandon. Kevin Lacroix affirme avoir eu un problème de frein. Il a embouti de plein fouet la voiture d'Andrew Ranger. Les deux voitures étaient donc de retour au garage, sans même avoir complété un tour de piste.

Une pièce a dû briser dans les tours de chauffe. Je sentais que la pédale était un peu molle. Dans le premier virage, j'ai senti que je manquais de frein. J'ai donné un petit coup et la pédale est tombée au fond de l'auto , affirme Kevin Lacroix en expliquant l’accident.

Je cherchais une place pour m'écraser et j'ai manqué de temps pour viser quelqu'un d'autre que Andrew. C'est vraiment plate pour lui, c'est plate pour nous aussi parce que ça fait trois ans de suite qu'on a des malchances à Trois-Rivières. C'est la course la plus importante. C'est un pépin qui coûte cher , affirme-t-il.

Andrew Ranger venait de connaître un excellent départ, passant de la troisième à la deuxième position.

Kevin m'est passé par-dessus. Ça a mis fin à ma course. On a mis beaucoup d'efforts sur cette voiture. Malheureusement, elle est détruite. On avait une fin de semaine de rêve. Malheureusement c'est terminé. Devant les amis, les commanditaires, les fans, c'est décevant raconte Andrew Ranger.

Sur cette séquence, Louis-Philippe Dumoulin semble avoir heurté des débris et a dû retraiter aux puits. Dumoulin a réparé sa crevaison et repris sa deuxième place. Il a ainsi grimpé sur la seconde marche du podium. Aussi ennuyé par des problèmes mécanique, Alexandre Tagliani est parvenu à compléter le top trois.

« Quand ça arrive en début de course comme ça, on est capable quand même de travailler fort pour revenir. Ça m’a forcé à mettre du carburant très tôt dans la course et plus tard, essayer d’en sauver. Ça n’a pas été facile, mais on s’en est sorti » dit-il.Alexandre Tagliani, qui a aussi subi des troubles mécaniques, est parvenu à compléter le top trois. On fini sur le podium, on marque des points. La voiture était incroyable au niveau performance, à part les problèmes mécaniques. Ça arrive , a-t-il mentionné.

Une manifestation pour abolir le Grand Prix

Une dizaine de personnes a manifesté dimanche matin devant l’entrée principale du grand prix de Trois-Rivières pour exiger la fin du financement public de l’événement.

Ouvrir en mode plein écran Mobilisation climat Trois-Rivières manifeste depuis quelques années pour mettre fin au Grand Prix. Photo : Radio-Canada / Jonathan Roberge

Le président de Mobilisation climat Trois-Rivières, Marc Brullemans, explique que le rassemblement qui revient chaque année s’est organisé tardivement et qu'au-delà du faible nombre de participants, c’est sur le fond du message qu’il souhaite que l’on s’attarde.

Pourquoi est-ce que la Ville de Trois-Rivières [et] le gouvernement du Québec octroient des subventions aux promoteurs au lieu d'aider les gens en difficulté?

Au même moment, le ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie François Philippe Champagne s'est activé en coulisse pour rendre l'événement plus vert.

En entrevue à Radio-Canada, il a dévoilé en primeur avoir personnellement rencontré les dirigeants de la série NASCAR afin qu'elle passe au minimum au bio-carburant, une première façon d'améliorer le bilan carbone des courses. Le ministre dit avoir reçu une belle ouverture de la part de NASCAR.

Moi je leur [ai] dis, rêvons ensemble, essayons de voir ce qu'on peut faire, comment on peut positionner Trois-Rivières, le Québec, le Canada, comme le champion [de l'énergie verte et de l'automobile de l'avenir].

Avec les informations de Jonathan Roberge