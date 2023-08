Avis d’infraction pour des herbes trop hautes à Magog

À Magog, une famille s'est donnée pour mission de verdir sa cour afin de réduire son empreinte écologique. L'herbe est cependant trop longue pour se conformer au règlement municipal.

Mathieu Roy et Amélie Prévost-Michaud ont fait l’acquisition d’un terrain à Magog, en 2017.

Quand j’ai acheté ce terrain, il n’y avait aucun arbre. Nul part. Ce n’était que de l’asphalte sur une partie du terrain.

Mathieu a donc retiré l’asphalte du terrain et a tenu à ajouter des végétaux. Chaque centimètre d'asphalte que j'arrache, je suis en train de redonner à la nature , ajoute-t-il. Arbres, fleurs, plantes, fruits et légumes : il tient à avoir la végétation la plus diversifiée possible.

Ouvrir en mode plein écran Amélie Michaud-Prévost et Mathieu Roy se sont donnés pour mission de verdir leur terrain. Photo : Radio-Canada / Yannick Cournoyer

Le couple a toutefois sursauté lorsqu'il a reçu vendredi un premier avis d'infraction de la Ville de Magog. C'est que la hauteur du gazon excède 15 cm et déborde sur la voie publique. Si les deux propriétaires n’apportent pas de modification sur leur terrain, ils s’exposent à une amende allant de 50 $ à 600 $, précise l’avis.

Vous devez couper les herbes hautes et les broussailles sur l’ensemble de votre propriété et prévoir quelques tontes annuelles afin de vous conformer à la réglementation municipale , peut-on lire dans cet avis. On y qualifie cette végétation de nuisance.

Je ne comprends pas en quoi c’est une nuisance, se questionne Mathieu. Ça me permet d’apprécier l’endroit où je vis et d’aider la nature. Il estime que l’entretien du gazon est davantage nuisible que l’entretien de son terrain. Plus la végétation est courte, plus il faut de l’eau, plus il faut sortir la tondeuse souvent et plus ça fait de bruit.

Ouvrir en mode plein écran La végétation permet de faire de l'ombre sur le terrain et d'éviter les îlots de chaleur. Photo : Radio-Canada / Yannick Cournoyer

Moi, on va m'envoyer en prison avant que je passe la tondeuse devant chez moi. C'est un projet que j'ai mis six ans à développer. Ça n’a l'air de rien parce que ça a juste l'air d'une friche, mais quand tu commences à te pencher et à regarder, tu réalises à quel point c'est riche en diversité . Mathieu ne veut pas rester passif et souhaite trouver un terrain d’entente avec la Ville.

Les propriétaires souhaitent que le règlement soit plus flexible.

Personne à la Ville de Magog n'était disponible pour commenter la situation dimanche, mais des précisions devraient être faites cette semaine.

L’environnement au coeur des préoccupations

Je veux favoriser la biodiversité et j’essaye de faire tout ce qui est à ma hauteur humaine pour diminuer mon empreinte environnementale et transmettre cette valeur aux prochains , souligne Mathieu. Il explique qu’il y a un équilibre à avoir et que la nature doit occuper une partie de son terrain.

Mathieu espère que ses négociations avec la Ville permettront de faire avancer la cause. Je négocie avec la Ville de Magog, mais ce cheminement pourrait aussi fonctionner pour d’autres villes.