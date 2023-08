Le Festival en chanson de Petite-Vallée a pris fin samedi soir après une semaine de spectacles ayant particulièrement mis en valeur des artistes autochtones.

Le bilan de l’événement, qui attire annuellement plus de 20 000 festivaliers, est très positif, se réjouit Alan Côté, auteur-compositeur-interprète et directeur général et artistique du Festival.

Avec notre artiste passeur Florent Vollant, on avait beaucoup d’artistes autochtones. Il y a eu beaucoup d’émotions, avec Vincent Vallières, Richard Séguin, Dumas, Natasha Kanapé Fontaine, Sandrine Masse, Kanen , commente Alan Côté.

Ce rendez-vous avec les artistes autochtones, on l’a créé au fil des années.

Ouvrir en mode plein écran Alan Côté se réjouit du bilan du 40e Festival de la chanson de Petite-Vallée. Photo : Radio-Canada / Guillaume Whalen

Ça s’est terminé hier [samedi] dans une journée complètement extraordinaire où le public était complètement heureux et dithyrambique à notre égard, avec Gregory Charles en après-midi, Quartom et Michel Rivard – qui a vraiment frappé fort , ajoute M. Côté. On est très heureux de cet amalgame d’artistes de toutes générations.

Le 40e Festival de la chanson a eu lieu du 28 juillet au 5 août.

Avec les informations de Fabienne Tercaefs