Les Superdogs en vedette à Queen City Ex à Regina

Le spectacle d'agilité canine Superdogs est présenté jusqu’à dimanche soir à la foire Queen City Ex, à Regina. Des chiens de toutes tailles et races divertissent le public avec des sauts, des démonstrations d’agilité et du frisbee.

Dans un spectacle rythmé de trente minutes, la compagnie Superdogs met en vedette environ une trentaine de chiens aux talents multiples. Le spectacle était présenté trois fois par jour durant le Queen City Ex, qui se déroule depuis mercredi.

Accompagnés de leurs maîtres, les quadrupèdes tentent entre autres de remporter des courses de vitesse, un jeu s'apparentant à la chaise musicale, des épreuves de frisbee et une course à sauts.

Une des vedettes du spectacle, Treble, a participé à plusieurs épreuves.

Publicité

Sa propriétaire, Kara Bellingham, explique que cette chienne de refuge âgée de sept ans excelle particulièrement au frisbee, et s'est même démarquée lors de la compétition nationale UpDog Challenge.

Cette dresseuse de chiens professionnelle de Calgary se dit particulièrement heureuse d'avoir l'occasion de voyager durant l’été avec Treble et trois autres de ses chiens, afin de se produire en spectacle.

On a tellement de plaisir en faisant ce spectacle. Pendant tout l’été, je peux jouer avec mes chiens , affirme-t-elle.

C’est notre travail, mais c’est le travail le plus amusant au monde. Quand tu trouves que ce que tu fais est ce que tu aimes, c'est difficile de dire que c'est un travail.

Un spectacle avec plusieurs rebondissements

Si le public est conquis par l'agilité des chiens, certains d’entre eux font des gaffes ou décident de faire à leur tête durant le spectacle.

Publicité

Josh Woods, directeur de production chez Superdogs et animateur du spectacle, profite d’ailleurs de ces occasions pour faire rire les spectateurs.

Il rappelle aussi que ces chiens sont avant tout des animaux de compagnie.

Ce sont des chiens, pas des robots, et ils font parfois ce qu'ils veulent. Et nous l'acceptons dans notre spectacle. Je ne dirais même pas que c'est un défi, il faut apprendre à s'adapter.

Ouvrir en mode plein écran Un paricipant au spectacle des Superdogs fait un numéro de jonglerie avec son chien. Photo : Radio-Canada

C'est aussi ce qui rend le spectacle si amusant et intéressant, parce qu'on ne sait pas toujours à quoi s’attendre.

Il ajoute qu'environ la moitié des chiens en spectacle à Queen City Ex sont de Regina, car l'organisation souhaite travailler avec des gens locaux lors de ses tournées.

La prochaine destination des Superdogs est Saskatoon.