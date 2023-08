La statue de la Mère-Patrie, un immense monument situé à Kiev et parmi les plus reconnaissables en Ukraine, a vu le symbole du marteau et de la faucille qui ornait son bouclier depuis l'époque soviétique être remplacé par le trident du blason national ukrainien.

Cette mesure fait partie d'une transition culturelle orchestrée par l'Ukraine pour se détacher de l'identité communiste associé à la Russie, avec laquelle elle est en guerre depuis février 2022.

Érigée en 1981 et faisant partie d'un centre plus vaste qui abrite le Musée de la Deuxième Guerre mondiale, la statue de la Mère-Patrie est située sur la rive droite de la rivière Dniepr, qui traverse Kiev, et fait face à l'est, vers Moscou.

Cette statue, inspirée de l'image d'une guerrière téméraire, tient une épée et un bouclier, auparavant orné du marteau et de la faucille, symbole du communisme. Celui-ci a été remplacé par le trident ukrainien, symbole de l'indépendance ukrainienne, adopté le 19 février 1992.

L'emblème national ukrainien a été choisi pour remplacer le marteau et la faucille sur la statue de la Mère-Patrie, à Kiev. Photo : Reuters / Valentyn Ogirenko

Les ouvriers ont commencé les travaux de remplacement à la fin juillet, mais ils ont été constamment retardés en raison de bombardements aériens et du mauvais temps. La statue complétée sera dévoilée au grand public le 24 août prochain, à l'occasion du jour de l'indépendance du pays.

La statue héritera également d'un nouveau nom pour la circonstance.

Se débarrasser des influences russes

Ce changement s'inscrit dans une volonté plus large des dirigeants ukrainiens de limiter l'influence russe en effaçant les derniers vestiges russes et soviétiques des lieux publics du pays. L'Ukraine a déjà commencé à retirer des monuments ou à renommer des rues en l'honneur de poètes, d'artistes ou de soldats ukrainiens au lieu de figures culturelles russes.

L'emblème national a dû être soulevé par une équipe de plusieurs dizaines de personnes afin qu'elle puisse remplacer le marteau et la faucille. Photo : Reuters / Valentyn Ogirenko

Notons que la majorité des symboles soviétiques ou associés au Parti communiste étaient interdits en Ukraine depuis 2015, mais cela ne s'appliquait pas aux monuments commémorant la Deuxième Guerre mondiale comme la statue de la Mère-Patrie.

Selon des données publiées l'année dernière par le ministère de la Culture du pays, 85 % des Ukrainiens étaient en faveur du retrait du symbole du marteau et de la faucille sur le monument.

Pour plusieurs personnes en Ukraine, le passé soviétique est synonyme d'impérialisme russe, d'oppression de la langue ukrainienne et de l'Holodomor, une famine artificielle provoquée par Joseph Staline dans les années 1930 qui a tué plusieurs millions d'Ukrainiens, aujourd'hui reconnu par les États-Unis et par le Parlement européen comme un acte de génocide.

L'inauguration de la statue aura lieu le 24 août prochain. Photo : Reuters / Valentyn Ogirenko

Ce mouvement culturel pour se dissocier des symboles de l'ère soviétique a pris de l'ampleur depuis le début de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, le 24 février 2022, alors que l'identité ukrainienne fait partie intégrante des démonstrations d'unité nationale depuis le début du conflit.

Dans une déclaration au sujet du retrait de l'ancien emblème, le site web du Musée de la Deuxième Guerre mondiale ukrainien décrit le symbole soviétique comme l'incarnation d'un régime totalitaire qui a détruit des millions de personnes .