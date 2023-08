Olivier Bolduc portera les couleurs de QS pour l’élection partielle dans Jean-Talon

Les membres de Québec solidaire n’ont finalement pas suivi les encouragements du président du parti en votant pour Olivier Bolduc qui tentera de prendre la place laissée vacante par la démission de la caquiste Joëlle Boutin dans la circonscription de Jean-Talon, à Québec.

Le courriel du président du comité de coordination national de QS, Nicolas Châtel-Launay, où il était question d’avoir une femme comme représentante des couleurs de Québec solidaire pour cette élection partielle, n’aura donc pas eu l’effet escompté pour une majorité de membres.

Dimanche après-midi, les membres de QS ont assisté à l'assemblée d'investiture qui se tenait au Pub universitaire de l'Université Laval.

Les 300 membres solidaires inscrits dans Jean-Talon ont ensuite été invités à voter jusqu'à 17h45. Radio-Canada a questionné quelques-uns d’entre eux à la sortie du vote et certains n’ont justement pas apprécié le message du président.

Les membres de Québec solidaire ont exercé leur droit de vote dimanche après-midi pour déterminer le candidat qui représentera le parti à la prochaine élection partielle dans Jean-Talon.

Le courriel était maladroit , croit une membre, qui trouve que les deux candidats sont deux très bons choix pour son parti.

J’imagine qu’il y avait que de bonnes intentions, c’est ce que je vais présumer , lance une partisane de QS . Ok les femmes, mais en même temps je veux être capable de faire mon propre choix et je ne veux pas me faire dicter comment voter.

Probablement que ça a ouvert les esprits , estime un membre. Ça nous fait revoir nos opinions , a-t-il poursuivi.

La course à l'investiture s'est déroulée sur un fond de controverse, car le parti a encouragé ses membres à choisir une femme.

Pour Olivier Bolduc, il s'agit d'une troisième tentative pour devenir député de Jean-Talon.

Le candidat solidaire Olivier Bolduc a terminé deuxième à la dernière élection. Il a obtenu 24 % des votes.

Christine Gilbert a pour sa part été candidate dans Lotbinière-Frontenac en 2022. Elle était arrivée en troisième position avec 9 % du vote.

Pas de date d’élection partielle pour le moment

Le gouvernement a six mois pour déclencher une élection partielle après le départ d'un député.

La seule autre candidate qui a signalé son intention de se présenter pour le moment à l'élection partielle est Martine Ouellet pour Climat Québec.

Le chef du Parti conservateur du Québec (PCQ), Éric Duhaime, a fermé la porte à se lancer dans la course. La Coalition avenir Québec (CAQ) annoncera un candidat ou une candidate au moment opportun .

Du côté du Parti québécois (PQ), le conseil exécutif national va se réunir pour prendre une décision et le Parti libéral du Québec (PLQ) fera part de sa décision ultérieurement.

Le coût estimé d'une telle élection est de 585 000 $. Ce sera la quatrième partielle dans Jean-Talon depuis 2008.

Plus de détails à venir