La police de Trois-Rivières sur l’eau

L'escouade nautique de la police de Trois-Rivières sensibilise les plaisanciers sur la rivière Saint-Maurice dans le but de conjuguer plaisir et sécurité.

Les semaines de vacances de la construction étaient une période clé pour accentuer la sensibilisation auprès des plaisanciers parce que l’achalandage sur les cours d’eau est à son pinacle pendant cette période.

Pendant ces sorties, les policiers en profitent pour rappeler à la population les règles de sécurité à adopter sur l’eau et en fonction de l’embarcation utilisée.

Les vestes de flottaisons sont obligatoires, si on est quatre dans l'embarcation ça prend quatre vestes de flottaison individuelles et lors de notre travail on fait les inspections de routine pour vérifier les équipements sur les embarcations , rappelle Michel Guay, agent de l’escouade nautique de la police de Trois-Rivières.

En plus de rappeler les règles de sécurité, l’escouade vérifie aussi si des conducteurs opèrent avec des facultés affaiblies par l’alcool ou les drogues.

L’un des principaux défis de l’escouade est de faire respecter les différentes zones d’usage, notamment celle réservée à la baignade. Les embarcations, motorisées ou pas, n’ont pas le droit de s’y aventurer.

On a une zone qui est réservé aux baigneurs donc toute embarcation que ce soit motorisé ou non motorisé ne peut aller à l'intérieur des bouées d'interdiction. Ça c'est un de nos gros problèmes.

L’agent mentionne que les contraventions demeurent le dernier recours, la première étape est toujours la sensibilisation.

D'après le reportage d'Edouard Dubois