Le Rodéo du camion toujours aussi populaire

Le 41e Rodéo du camion a attiré les foules en fin de semaine à Notre-Dame-du-Nord. Des courses de camions avec ou sans charge ont eu lieu samedi et dimanche, alors que différentes activités étaient proposées pour toute la famille depuis jeudi.

La parade a réuni plus de 350 camions dans les rues de la municipalité.

La popularité de l'événement ne se dément pas, selon le président Luc Lafontaine.

C’est extraordinaire, le monde est au rendez-vous. Cette année, je pense que samedi, ç’a été ma plus grosse année depuis bien des années. Quand tu as le même nombre de passeports que l’année passée et que tu en manques, ça veut dire qu’il y a du monde sur le site , exprime-t-il.

En plus des courses, des exposants étaient sur place et des spectacles de musique ont diverti la foule jusqu'aux petites heures du matin.

Les retombées économiques de l'événement sont énormes pour la municipalité.

C’est sûr qu’à Notre-Dame-du-Nord, ce qu’ils font en fin de semaine c’est ce qu’ils font dans une année habituellement , témoigne le président du Rodéo.

L'année dernière, plus de 92 000 personnes ont convergé vers Notre-Dame-du-Nord pour assister à l'événement.