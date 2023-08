Des travailleurs en grève d’un hôtel près de YVR demandent une hausse de leurs salaires

Environ 200 travailleurs d'un hôtel proche de l’aéroport de Vancouver, dont des préposés aux chambres, des serveurs et des agents de réception, approchent les deux mois de grève à Richmond. Ils demandent que leurs salaires soient adaptés au coût de la vie dans la région.

Nous sommes juste ici pour des salaires décents , explique Shey Lyn qui travaille depuis 5 ans au Starbucks à l'hôtel Sheraton de l'aéroport de Vancouver.

Shey Lyn et d’autres travailleurs tiennent une ligne de piquetage à l'hôtel Sheraton, qui fait partie d’un ensemble d'hôtels près de l'aéroport, dont plusieurs sont gérés par Larco Hospitality.

Les travailleurs syndiqués représentés par Unite Here Local 40 sont sans convention collective depuis que la dernière a expiré en mars 2020. Nous avons essayé de négocier pendant trois ans , regrette Shey Lyn. Cela n'allait vraiment nulle part.

Larco Hospitality, qui gère le Sheraton, le Hilton et le Marriott près de l’aéroport, n’a pas répondu à une demande d'entrevue de CBC /Radio-Canada.

Les travailleurs des deux autres hôtels ne sont pas en grève, mais la BC Labour Relations Board a constaté fin juillet que, dans certains cas, comme pour du personnel d'avion et des passagers dont les vols ont été annulés, des clients du Sheraton avaient été renvoyés vers le Hilton ou le Marriott.

La commission a statué que cela revenait à utiliser des travailleurs de remplacement non autorisés , car ces clients auraient autrement séjourné à l'hôtel où les travailleurs sont en grève.

Sharan Pawa, qui parle pour Unite Here Local 40, a déclaré que certains travailleurs de longue date du Sheraton gagnent moins que ce que des défenseurs disent être le salaire décent pour le Grand Vancouver. Le Grand Vancouver est devenu de plus en plus cher [...] Et c'est très, très difficile d'y avoir une vie et d'y élever une famille.

Living Wage for Families BC, qui calcule le salaire décent pour plusieurs villes de la province et certifie des employeurs qui le paient, indique que celui-ci pour le Grand Vancouver est de 24,08 $ l'heure. Le 1er juin, le salaire minimum en Colombie-Britannique a augmenté de 15,65 $ à 16,75 $ de l'heure.

Les travailleurs en grève sont optimistes que leur action poussera leur employeur à revenir à la table des négociations. En attendant, ils demandent aux gens de boycotter les trois hôtels à Richmond gérés par Larco Hospitality.

Une autre grève depuis mai 2021

Des experts du travail affirment qu'il y a eu une augmentation du nombre de travailleurs en grève, comme ceux de Richmond, et à travers toute l'Amérique du Nord, en raison d'une lente dégradation de la qualité du lieu de travail, exacerbée par la pandémie de COVID-19 et des salaires qui ne suivent pas le rythme de l'inflation.

Les travailleurs d'un autre hôtel, le Radisson Blu près de l’aéroport, exploité par PHI Hotel Group, sont en grève depuis le 3 mai 2021. Unite Here Local 40, qui les représente également, dit que c'est la grève la plus longue dans le secteur hôtelier dans l’histoire de la Colombie-Britannique.

Elle a commencé après que 70 % des 200 employés de l'hôtel ont été licenciés pendant la pandémie et n'ont ensuite pas été rappelés.

Avec les informations de David Ball et Sohrab Sandhu