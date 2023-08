En difficultés financières, des clubs culturels en Saskatchewan luttent pour leur survie

Plusieurs clubs culturels en Saskatchewan peinent financièrement et doivent composer avec des bénévoles vieillissants, ce qui les force à lutter pour leur survie.

Le Club allemand de Regina doit rembourser un prêt gouvernemental de 60 000 $ d'ici la fin de l'année, affirme la présidente Kerri Van Loosen. Cette somme a été octroyée pendant la pandémie. Mme Van Loosen indique que la seule façon de la payer serait de vendre le terrain de stationnement.

Nous sommes en mesure de rester à flot, mais je ne sais pas pour combien de temps encore , lance Kerri Van Loosen. Si nous ne sommes pas en mesure de vendre le stationnement ou si nous décidons qu'il est trop important pour nous, nous risquons de mettre la clé dans la porte

À Saskatoon, le club allemand a définitivement fermé en 2021, après 52 ans d'activité.

Le club a été reconstruit après qu'un incendie a détruit leur bâtiment en 2009. Les mesures sanitaires interdisant les rassemblements pendant la pandémie ont porté un coup fatal à l'organisation. Le grand centre culturel allemand a dû être vendu.

Ouvrir en mode plein écran Le Club allemand de Saskatoon a vendu son centre culturel en 2021. Photo : Radio-Canada / Theresa Kliem

De la lasagne pour assurer la survie du club italien

Au même moment, à Regina, un club italien était lui aussi sur le point de fermer, mais il a réussi à rester ouvert en étant innovant.

Le Club italien G. Marconi a commencé à vendre des lasagnes surgelées, des saucisses, du pain maison, des pizzas, des boulettes de viande et de la soupe pendant la pandémie. Le président du club, Pat Fiacco, explique que les membres voulaient conserver l'identité du club tout en s'assurant d'avoir suffisamment d'argent dans les coffres pour continuer à fonctionner.

Nous avons dû faire preuve de créativité, nous orienter davantage vers les affaires, sans pour autant perdre de vue l'objectif initial de la salle, qui était de servir notre communauté italienne , relate Pat Fiacco.

Pour de nombreux clubs culturels, y compris le club italien de Regina, les bénévoles sont essentiels.

Le club ne compte que deux employés à temps plein, mais M. Fiacco explique que les bénévoles sont importants dans l'organisation d'événements. Toutefois, mentionne-t-il, plusieurs des membres fondateurs sont aujourd'hui octogénaires.

Pendant ce temps à Saskatoon, le club italien a des problèmes d'approvisionnement d'eau et un manque d'espace d'entreposage.

La présidente du club, Maria Fortugno, a une solution pour aider les clubs sur le plan financier. Elle suggère la création d'une organisation non gouvernementale responsable de trouver toutes les subventions disponibles pour les clubs culturels.

Il faut un certain niveau de compétence et d'expérience pour être capable de trouver les subventions et de remplir les formulaires , déclare Maria Fortugno.

Combattre le racisme

Pendant la pandémie, la Société culturelle chinoise de la Saskatchewan composait avec un autre défi, soit celui du racisme.

Sa directrice, Helen Chang, explique qu'en plus de devoir fermer nos cours au centre culturel, il y a eu un pic de racisme anti-asiatique

Selon Helen Chang, la nourriture et la danse sont d'excellents moyens d'éduquer les gens aux différentes cultures. Son organisme offre des ateliers dans les écoles.

Parler aux enfants, briser les stéréotypes et faire comprendre que le Canada est constitué de toutes ces cultures et de tous ces peuples est important pour apprendre à nous entendre , conclut-elle.

Avec les informations de Shlok Talati et de Blue Sky