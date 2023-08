L’industrie touristique du Bas-Saint-Laurent, région québécoise particulièrement prisée des voyageurs, se développe surtout autour du joyau naturel de la région : le fleuve Saint-Laurent.

Sur le site web de l’Auberge de la Pointe, à Rivière-du-Loup, les photos et les commentaires ne le démentent pas : la raison d’être de l’établissement tient à sa proximité avec le Saint-Laurent. Le site de villégiature qui surplombe le fleuve a des salles vitrées et des chambres panoramiques. Même la piscine intérieure a la vue sur le fleuve.

Le fleuve est un attrait majeur, les gens sont naturellement attirés par le fleuve, donc c’est une valeur sûre de miser sur le fleuve comme attrait , explique Charles Labrecque, copropriétaire de l’Auberge de la Pointe.

On fait beaucoup de mariages, parce qu’on a une terrasse panoramique. On prête des vélos pour que les gens visitent le parc de la Pointe. Je pense qu’on offre des services intéressants pour que les gens puissent profiter du fleuve tout en étant bien dans une formule resort de villégiature, poursuit-il.

À l’Auberge de la Pointe, une chambre avec vue sur le fleuve est 20 à 30 % plus dispendieuse qu’une chambre orientée vers la ville , informe M. Labrecque. L’établissement a d'ailleurs investi plus de 6 millions de dollars dans différentes améliorations de ses services, comme la construction d’un ascenseur et l’installation d’une climatisation dans son secteur le plus rentable, situé près du fleuve, poursuit le copropriétaire.

L'Auberge de la Pointe de Rivière-du-Loup attire les visiteurs toute l'année, quoique l'hiver soit une saison plus tranquille. Photo : Facebook/Auberge de la pointe

Cette situation va de pair avec les résultats d’une nouvelle étude réalisée par des étudiants à la maîtrise et publiée dans la revue des travaux de l’essai-laboratoire de l’École supérieure d’aménagement du territoire et de développement régional de l’Université Laval.

Les étudiants ont développé un modèle statistique, qui suggère que le prix d’une chambre avec vue sur le fleuve se loue en moyenne 9,56 % plus cher que des chambres comparables. La nuitée se loue en moyenne 179 $, ce qui suggère que le prix de la vue s’élève à environ 17 $ par nuit. Sur la rive sud, cette prime se fait surtout ressentir l’été, les voyageurs préférant le relief de Charlevoix pendant l’hiver.

Le fleuve, c’est notre outil touristique numéro un.

Pointe-au-Père est l'un des attraits touristiques près de Rimouski. Photo : Radio-Canada / Simon Turcotte

Je pense que tout établissement qui s’établit avec vue sur le fleuve est toujours avantagé , acquiesce Pierre Lévesque, président-directeur général de Tourisme Bas-Saint-Laurent. Si on en profite assez, je dirais oui. Lorsqu’on veut attirer des visiteurs au Bas-Saint-Laurent, on parle du fleuve, l’accès, la vue pour certains hôtels, des sentiers vélo à Rimouski et le parc du Bic.

On a la route des navigateurs. On met en valeur le fleuve, son histoire. C’est le fleuve qui a parti le développement touristique de notre secteur , poursuit-il, en ajoutant que les lacs régionaux comme le lac Témiscouata, Pohénégamook et Saint-Mathieu constituent aussi des attraits touristiques.

Selon le gouvernement du Québec, l’industrie touristique a généré des recettes de 14,5 milliards de dollars dans la province en 2022.

Avec les informations d’Isabelle Damphousse