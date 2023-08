Un résident de Charlottetown, à l’Île-du-Prince-Édouard, promet de défier devant les tribunaux un règlement municipal qui régit la longueur des brins d’herbe sur les terrains privés.

Michael Ross, qui est propriétaire de sa maison, a tondu la majeure partie sa pelouse, mais il laisse délibérément pousser le gazon à certains endroits.

En juin, il a reçu un avis de la Ville. On lui donnait 30 jours pour tondre toute sa pelouse. Selon le règlement municipal sur les lieux dangereux, risqués et inesthétiques , on lui ordonne de maintenir son gazon à une longueur de 15 centimètres ou moins.

Michael Ross dit qu’il va payer l’amende, puis contester le règlement municipal devant les tribunaux.

Mike Ross (photo) tond une partie de sa pelouse, et laisse intentionnellement pousser certaines sections, comme celle-ci. Quelqu'un s'en est plaint à la Ville.

On vit à l’Île-du-Prince-Édouard, c’est la terre de l’Île-du-Prince-Édouard, et si on veut voir ce que la terre de l’Île-du-Prince-Édouard peut produire, il faut laisser pousser , a-t-il déclaré en entrevue.

Le citoyen voit beaucoup d’avantages à ne pas tondre certains endroits. Il dit que cela a réduit le nombre de personnes qui marchaient sur son terrain, ou y laissaient tomber des déchets, ou laissaient leur chien faire leurs besoins dessus.

Il ajoute que sa famille aime par ailleurs l’apparence de leur terrain.

Les règlements qui empêchent les propriétaires d’essayer des alternatives aux pelouses ont été contestés avec succès (Nouvelle fenêtre) ailleurs dans le passé.

Des propriétaires de résidences remettent en question la pertinence de n'avoir que du gazon sur leur terrain.

Planter ou laisser pousser des espèces natives de leur région, ou transformer une pelouse en prairie de fleurs sauvages, favorise la biodiversité et la santé des pollinisateurs comme les abeilles et les papillons.

L'impact environnemental (Nouvelle fenêtre) et l'empreinte carbone de l'utilisation régulière d'une multitude de tondeuses sont aussi considérables et ont une incidence sur la santé humaine (Nouvelle fenêtre).

À Charlottetown, Michael Ross soutient que ce qu’il a choisi de faire avec son terrain ne nuit à personne. Il note par ailleurs que la règle municipale sur cette question n’est appliquée que si quelqu’un porte plainte.

Pourquoi devrais-je, sur ma propriété, plaire au jugement esthétique de quelqu’un d’autre? , demande-t-il.

Certaines collectivités, par exemple Stratford à l’Île-du-Prince-Édouard, permettent aux citoyens de laisser l’herbe pousser sans intervention sur leur terrain, mais pas Charlottetown.

Selon la Ville de Charlottetown, le maire va aborder la question des espaces gérés pour favoriser les espèces natives et la biodiversité.

Le maire de Charlottetown, Phillip Brown, prévoit aborder lors d’une prochaine réunion la question des espaces qui ne sont intentionnellement pas tondus, mais gérés de façon à favoriser les espèces natives, a indiqué un porte-parole de la Ville.

Le porte-parole ajoute que les citoyens en désaccord avec le règlement actuel peuvent communiquer avec le conseil municipal pour faire part de leur opinion aux élus.

Michael Ross affirme avoir écrit à plusieurs conseillers municipaux, et que certains lui ont répondu qu’il devrait aller de l’avant avec sa démarche. Il a d’ailleurs déjà une consultation prévue avec un avocat.