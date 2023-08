Le pickleball gagne des adeptes à Québec, mais pas de nouveaux terrains

Le pickleball continue de gagner des adeptes dans la région de Québec. Le manque de terrains adéquats freine toutefois le développement de la discipline, selon des intervenants du milieu.

Samedi, un tournoi a rassemblé des dizaines de joueurs dans le quartier Montcalm.

Un autre exemple de l’essor fulgurant que connaît le sport, raconte Nathalie Bouchard, cofondatrice de l’organisation L2 Pickleball.

Il n’y a pas une journée où je ne reçois pas un téléphone de personnes qui cherchent où jouer, qui veulent apprendre à jouer, qui veulent des plages de jeu, donc on voit vraiment une explosion extraordinaire.

Jacquelin Labrecque et Nathalie Bouchard partagent leur vie, mais également leur amour pickleball.

Le pickleball se développe par conséquent des entraîneurs et des arbitres font leur apparition et les compétitions deviennent également plus fréquentes.

On est capable de réunir plusieurs joueurs ensemble donc on est capable de développer leur talent, on est capable d'accueillir des gens de l'extérieur aussi , enchaîne Jacquelin Labrecque, instructeur de pickleball.

Cette forte popularité comporte son lot de défis. Les terrains, par exemple, sont rares à Québec.

Ce n'est pas si facile de trouver des terrains où jouer à l'extérieur. Quand on parle de l'intérieur, c'est encore plus dur , se désole Jacquelin Labrecque.

C'est pas rare qu'on arrive à coup de 20 ou 40 sur des terrains. On peut pas juste avoir un terrain qu'on va louer à l'heure. [...] Dans le fond, on adapte notre sport pour les infrastructures qu'on a , ajoute Nathalie Bouchard.

Plus de jeunes

Dans la grande région de Québec, le sport compte près de 2000 joueurs. Parmi eux, on y retrouve de plus en plus de jeunes.

Aujourd'hui pour vous donner une idée, on a des joueurs de 22 ans qui côtoient des joueurs de 60 ans. Les niveaux sont sensiblement pareils, donc ce qu'on voit, c'est que les gens, la jeunesse commence à pousser , enchaîne M. Labrecque.

Avant de s'intéresser au pickleball, Mathieu Morneau fait partie de l'équipe de badminton du Rouge et Or de l'Université Laval.

Cette nouvelle génération compte dans ses rangs Mathieu Morneau et Alexis Dubé. Le premier a 24 ans et défend les couleurs du Rouge et Or de l’Université Laval au badminton depuis maintenant quatre ans. Le second a 22 ans et est un ancien du programme de football du Rouge et Or.

Pendant le temps des fêtes, je suis allé avec ma famille jouer au pickleball et je suis tombé en amour avec ce sport-là alors depuis ce temps-là, je n'ai pas arrêté de jouer , mentionne Mathieu Morneau.

Après les compétitions nationales et internationales de badminton, voilà que Mathieu Morneau vise maintenant à se faire une place sur la scène mondiale du pickleball.

J'essaie de m'entraîner le plus souvent possible, j'essaie de jouer cinq fois par semaine , conclut-il.

Alexis Dubé joue depuis peu au pickleball, mais remarque la forte popularité du sport auprès des jeunes de son âge.

Les deux jeunes joueurs ont rapidement remarqué, eux-aussi, que le manque de terrains réservés à la pratique de l'activité posait problème.

On est plus de jeunes à vouloir jouer, donc autour de 20 à 30 ans, ça a vraiment augmenté alors c'est sûr que ça devient plus difficile de partager les terrains , admet Alexis Dubé.

On arrive à une place et finalement, on voulait jouer un 2-3 heures et on va être obligé de jouer 1 heure ou des fois on revire de bord parce qu'il y a trop de monde donc parfois c'est difficile de trouver des endroits pour jouer , avoue ensuite Mathieu Morneau.

L’an dernier, la Ville de Québec a annoncé des investissements de 12,6 millions de dollars pour de nouveaux terrains de tennis et de pickleball.

Avec la collaboration de Louis-Simon Lapointe