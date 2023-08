Des kiosques de légumes en formule libre-service

De nouvelles formules de vente font leur apparition dans le milieu maraîcher. Des kiosques de légumes sont maintenant en formule libre-service, c'est-à-dire que les clients peuvent choisir et acheter des légumes sans avoir à interagir avec une autre personne.

C’est pour ce modèle de vente qu’a opté la ferme biologique Ferme Intention, située à Grand-Saint-Esprit, au Centre-du-Québec. Le fonctionnement est simple, les prix sont clairement affichés et les clients n’ont qu’à se servir eux-mêmes. Le paiement peut par la suite être effectué en argent comptant, par carte ou même par virement Interac.

Après à peine une saison, les propriétaires de la Ferme Intention sont déjà convaincus de l’efficacité et de la simplicité de cette formule.

Les gens sont au rendez-vous et, au niveau de l'honnêteté, on n'a vraiment rien à dire. On est vraiment satisfaits.

Valérie Petit, copropriétaire de la Ferme Intention, est satisfaite du modèle de vente libre-service instauré à sa ferme. Photo : Radio-Canada / Andréanne Lemire

Les clients y trouvent aussi leur compte en matière d’accessibilité.

Quand je suis en vélo, j'arrête moi-même avec mes sacs m'en chercher. Je te dirais que j'aime la formule que je me sers moi-même. C'est rapide.

Même les éboueurs et le chauffeur d’autobus scolaire en profitent pour faire leurs courses lorsqu’ils sont de passage. Cette formule permet aux maraîchers d’être ouverts sur de plus longues périodes, parce qu’ils n’ont pas à dépendre d’un employé. Et cet horaire convient visiblement à plusieurs personnes.

Une formule qui a fait ses preuves

Du côté du Projet Bleu Ferme, la formule libre-service pour les œufs de ferme est implantée depuis maintenant trois ans. Le propriétaire Philippe Doucet avait installé son petit kiosque pendant la pandémie et n’est jamais revenu en arrière.

En trois ans, on est à 10 $ de perdus.

Ici aussi, l'honnêteté des clients est donc non seulement à l’honneur mais surtout au rendez-vous.

D'après le reportage d'Édouard Dubois