Un incendie déclaré dans un entrepôt de bois à Winnipeg

Un incendie déclaré dans un entrepôt de bois a causé d’épaisses fumées au centre-ville de Winnipeg, dimanche matin.

Le Service d’incendie et de soins paramédicaux de Winnipeg s’est rendu sur les lieux de l’incendie situé à l'avenue Logan aux environs de 1h36, selon un communiqué de la Ville. L’avenue Logan et l’avenue Logan entre les rues Arlington et McPhillips sont fermées à la circulation.

C’est un feu gigantesque, avec d’épaisses fumées , indique Bryce Chan, qui habite tout près des lieux de l’incendie.

Steven Bruce travaille dans une entreprise de réparation automobile près de l’incendie et il se dit inquiet de l’impact de la fumée sur les voitures qui sont au garage.

Les résidents de six des maisons situées sur l’avenue Alexander ont été temporairement évacués par mesure de précaution et ils ont été pris en charge par le service de transit d’autobus de Winnipeg.

Ouvrir en mode plein écran D'épaisses fumées émanent du bâtiment Anco Lumber le 6 août 2023. Photo : CBC/Walther Bernal

Le chef de district auprès du Service d’incendie et de soins paramédicaux de Winnipeg, John Senkowsky, affirme qu’il a parlé au propriétaire du bâtiment qui a indiqué qu’il y avait des produits en bois, des équipements, de la peinture et du vernis à l’intérieur.

John Senkowsky estime que les équipes de secours seront sur place jusqu’à tard dans la journée.

Il ajoute que les équipes sont très inquiètes de la qualité de l’air dans la région, qui, selon lui, restera mauvaise pendant un bon moment.

John Senkowsky demande aux gens qui habitent dans les alentours de rester à l’intérieur et de bien fermer leurs portes et fenêtres.