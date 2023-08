Un carnaval interculturel attire près de 500 personnes à Rouyn-Noranda

Le carnaval interculturel organisé par La Mosaïque samedi à Rouyn-Noranda a été couronné de succès.

Le son des tambours retentissait au centre-ville en après-midi alors qu'un défilé déambulait dans les rues piétonnes. Des musiciens et des danseurs accompagnaient les marcheurs.

Les gens étaient ensuite invités à un barbecue au parc Trémoy, où des brochettes étaient servies à faible coût.

Ce rassemblement s'est conclu avec un spectacle de musique brésilienne présenté par le Pays des pick-up du Petit Théâtre du Vieux-Noranda. La responsable de cette activité, Élisabeth Robichaud, ne s'attendait pas à un tel succès.

On a eu quand même beaucoup de personnes, plus qu’on pensait en avoir. Pendant le défilé, on a eu à peu près 200, 250 personnes qui sont venues marcher avec nous. En tout, dans la journée, on a presque touché 500 personnes, donc on est vraiment contents , se réjouit Mme Robichaud.

Ouvrir en mode plein écran Malgré quelques ennuis techniques, Diogo Ramos a livré un spectacle qui a fait danser les gens. Photo : Radio-Canada / Bianca Sickini-Joly

L’objectif était de créer un milieu interculturel dans l'espace public tout en offrant la possibilité aux personnes immigrantes d’exprimer leur culture d’origine. Mission accomplie, selon Élisabeth Robichaud.

Les gens dansaient ensemble, ils chantaient et ils sont venus habillés de leurs habits traditionnels. Au parc Trémoy, on a vu des enfants jouer à des jeux ensemble, partager, rire, donc l’objectif de la journée est quand même atteint pour nous , explique-t-elle.

Même son de cloche pour Valentin Brin, directeur de La Mosaïque.

Ce type d’activité est génial, car elle renferme un côté spontané, une forme de pratique libre : les gens voient le défilé, le spectacle, l’ambiance, et décident alors de se joindre à nous sans que cela soit finalement prévu à leur horaire , constate-t-il.

L'organisme espère faire du carnaval un rassemblement annuel.