Un camp d’été pour outiller les jeunes adultes canadiens face à leur avenir

Quand on sort de l'école secondaire ou même de l'université, on ne sait pas toujours ce que la vie nous réserve. On peut aussi se poser de grandes questions existentielles. Pour accompagner les jeunes dans ces réflexions, un programme mêlant savoir ancestral et exploration en nature est offert dans les Rocheuses, le Grand Nord et les Maritimes.

Connue sous le nom de Howl, l'initiative offre aux personnes âgées de 17 à 30 ans l'occasion d'en apprendre davantage sur des questions telles que les changements climatiques, la santé mentale et la réconciliation avec les peuples autochtones.

Des camps d'été et des trimestres à l'automne sont actuellement offerts en Alberta, au Yukon et en Nouvelle-Écosse.

Cole Flanagan, un jeune de 21 ans du sud de l'Ontario, a participé au programme dans les Rocheuses cet été.

C'était plein d'émotions. Beaucoup de personnes sont passées par des défis assez importants dans leur vie et tout le monde était réuni pour en parler, pleurer et rire ensemble , relate-t-il.

Ouvrir en mode plein écran Gardien du savoir autochtone, Travis Rider s'entretient avec des participants du camp d'été donné par Howl en Alberta en juillet. Photo : La Presse canadienne / Jeff McIntosh

Son groupe a notamment visité un ancien pensionnat où lui et d'autres jeunes ont entendu des survivants partager leurs histoires et parler de traumatismes intergénérationnels.

Le programme a été élaboré par l'ancien enseignant de Calgary, Adam Robb, qui souhaitait offrir aux élèves une expérience de vie plus approfondie après l'école secondaire.

Pendant la pandémie, il cherchait un moyen d'aider les jeunes et de se rapprocher eux, dans un moment d'isolement particulier. Il s'est aussi rendu compte, à travers sa carrière, que beaucoup d'entre eux ressentaient le besoin de vivre des expériences de vie tangibles avant de prendre une décision sur leur avenir.

Le codirecteur Daryl Kootenay, un leader autochtone de la Première Nation Stoney Nakoda, affirme que cela offre un espace sûr aux jeunes autochtones et non autochtones pour réfléchir à certains enjeux importants, tant du point de vue du savoir traditionnel des Premières Nations que de la perspective occidentale.

J'ai moi-même participé à un programme de ce genre dans des pays en développement qui a fait de moi le leader que je suis aujourd'hui, dit-il. J'ai toujours été quelqu'un qui voulait aider les autres à faire de même.

Il note qu'il existe de nombreux programmes sur la réconciliation pour les adultes, mais que ceux qui s'adressent aux jeunes spécifiquement se font rares.

Avec les informations de La Presse canadienne