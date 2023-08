Le Festival de la bière de la Côte-Nord a connu une baisse d'achalandage pour sa 8e année en raison de la pluie. L'événement a aussi été l’occasion pour certains brasseurs invités de questionner l’état du marché brassicole québécois.

Environ 4 000 amateurs de bulles maltées, soit 1 000 de moins que l'an dernier, sont venus rencontrer la quinzaine de brasseries et de distilleries du Québec du 3 au 5 août. Si ça n’avait pas été de la pluie, on aurait eu une édition comme les années passées , croit la coordonnatrice de l'événement, Stéphanie Gagné.

La grande majorité des exposants à qui on a parlé nous ont dit que leurs ventes étaient au rendez-vous. C'est certain que des brasseurs avaient moins de personnel par contre , ajoute-t-elle. Des artisans brassicoles manquent de personnel, ce qui peut freiner leur participation aux différents festivals, selon le responsable des exposants, Patrick Pelletier.

Cela n'a pourtant rien à enlever au charme du Festival, selon le brasseur à La Chasse-Pinte à L'Anse-Saint-Jean, Étienne Fortier. J'adore le festival de Baie-Comeau! J'ai été surpris de l'achalandage étant donné les conditions météorologiques. C'est un des meilleurs festivals qu'on fait dans l'année , lance-t-il.

Nouveauté cette année : un « bar à découvertes » a accueilli des fûts de différentes microbrasseries qui ne pouvaient pas être présentes à l’événement. Ça nous permet de dynamiser le site et de compenser la difficulté d'avoir des brasseurs et beaucoup de variété , souligne Patrick Pelletier. Toutefois, la promotion de ce nouvel attrait doit être bonifiée, concède-t-il.

Un marché en évolution

En filigrane de l’événement, certains exposants se questionnaient sur l’état du marché brassicole québécois.

L'industrie brassicole vit quelque chose de nouveau , estime Patrick Pelletier, qui est aussi le représentant des ventes pour la microbrasserie St-Pancrace à Baie-Comeau.

Les dix dernières années, qu’il n’hésite pas à nommer l’âge d’or des microbrasseries du Québec , ont vu passer le nombre d’entreprises brassicoles de 102 à 324, selon le dernier portrait statistique de l’industrie brassicole de l’Association des microbrasseries du Québec.

Pendant la pandémie, ça a été exponentiel. Le "dollar-loisir" qu'on investissait pour les vacances était disponible pour autre chose. Ça a été deux bonnes années pour certaines microbrasseries au Québec, pour ne pas dire la plupart.

Toutefois, il semble que la croissance du marché s'essouffle. Au premier trimestre de 2023, seulement trois nouveaux permis de brasseurs ont été octroyés par l’Association, alors que depuis 2016, 27 permis étaient délivrés en moyenne chaque année.

Disons que le marché a changé , lâche le maître-brasseur et propriétaire de la ferme brasserie Schoune, Patrice Schoune. Les premiers microbrasseurs, c'étaient des gens très passionnés.

Il observe que la croissance du marché brassicole ces récentes années à attirer de nombreux investisseurs, au point que de plus en plus d’entreprises ferment boutique. Toujours depuis 2016, cinq permis sont révoqués en moyenne chaque année, pour un total de 36. Or, huit l’ont été en 2022, un sommet dans les chiffres présentés par l’Association.

Là, le marché est saturé et on commence à voir plusieurs brasseries qui ferment. En 26 ans, c'est la troisième fois que je vois cet effet de restructuration et d'expansion.

Prêts-à-boire et bières sans alcool

Pour sa part, Patrick Pelletier observe un changement des habitudes de consommation des Québécois qui pourrait forcer la main des microbrasseries. J'ai tendance à dire que les gens boivent moins, mais essayent de mieux boire , estime-t-il.

Selon lui, le penchant grandissant des consommateurs pour les prêts-à-boire et les bières non alcoolisées incite les artisans brassicoles à élargir leur gamme de produits. Le responsable des exposants du Festival de la bière de Baie-Comeau remarque d’ailleurs que plusieurs enseignes présentes à l’événement offrent des bières sans alcool.

Tous ces éléments-là font que la courbe de croissance des microbrasseries s'est un peu stabilisée , avance-t-il. À savoir vers où ira le marché de la bulle maltée, Patrick Pelletier se garde de pronostics, mis à part un : C'est une industrie d'artisans et de créateurs. Je pense que le meilleur est à venir et qu’on aura de belles surprises.

Avec les informations de Camille Lacroix-Villeneuve et Benoît Jobin