Depuis plus de deux décennies, des doctorants en psychologie bénéficient d’un programme de résidence offert à l’Université Memorial de Terre-Neuve. Des professeurs de psychologie sonnent maintenant l’alarme afin de ne pas le perdre.

Ce programme de résidence est sur le point de s’effondrer , se désole la psychologue clinicienne et professeur en psychologie à l’Université Memorial de Terre-Neuve, Lisa Moores.

Selon elle, l’administration de l’université a refusé à plusieurs reprises les demandes de l’Association des professeurs de l’Université Memorial de Terre-Neuve ( MUNFA ) de pourvoir de manière permanente des postes vacants depuis 2019 au sein du programme.

Or, pour avoir le droit de former des psychologues de niveau doctoral, il faut des professeurs psychologues accrédités en poste.

Le manque de personnel qualifié fera en sorte que le programme perdra son accréditation de la Société canadienne de psychologie, reçu en 2003, en déduit Lisa Moores.

Lisa Moores, psychologue clinicienne et professeur en psychologie à l'Université Memorial de Terre-Neuve.

Le seul autre programme de résidence de psychologie de la province, celui de la Régie de santé de l’est, a vécu une situation similaire de pénurie de main-d’œuvre l’an dernier et a dû être en arrêt pour un an. Il sera de retour à l’automne, mais avec moins d’étudiants.

Lisa Moores avance que l’Université Memorial hésite à investir dans son programme de formation, car elle considère mettre en place d’autres modèles de service.

Pour être clair, il n’y a pourtant aucun autre modèle de service qui permettrait de former adéquatement des doctorants résidents , tranche Lisa Moores. Malheureusement, ça fait plusieurs années qu’on tire la sonnette d’alarme, de plus en plus fort, parce que le processus de réaccréditation de la Société canadienne de psychologie approche.

Course à la montre pour l’accréditation

La vice-présidente et doyenne de l’Université Memorial, Jennifer Lokash, a déclaré dans un courriel à CBC que l’université lancerait immédiatement un examen externe pour évaluer le programme.

Elle affirme que l’Université tient absolument à garder son accréditation de la Société canadienne de psychologie, mais n’a pas précisé si l’embauche de psychologue allait être effectuée.

Le ministère de l’Éducation dit qu’il fera le nécessaire pour assurer l’accréditation du programme , a déclaré pour sa part un porte-parole du ministère de l’Éducation, dans une note envoyée à CBC .

Lisa Moores (à droite) supervise Emma Schemelefske (à gauche), une étudiante en psychologie au niveau prédoctoral.

Afin de lutter contre la menace qui plane sur le programme de résidence, la MUNFA a envoyé une lettre au premier ministre Andrew Furey pour lui signaler la situation.

On peut y lire que la crise de santé mentale parmi les jeunes est plus marquée à Terre-Neuve-et-Labrador qu’ailleurs au pays. Il n'est donc pas le temps de perdre ce programme.

De plus, le programme permet de faire de la rétention de psychologues dans la province, écrit la MUNFA , 40 % des diplômés sont restés faire carrière dans la province.

Parallèlement, le ministre de la Santé de Terre-Neuve-et-Labrador, Tom Osborne, a souligné cette semaine que le nombre de psychologues dans la province est en augmentation.

Il a récemment créé un comité de travail pour s’attaquer aux questions de rétention de main-d’œuvre.