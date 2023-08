Année faste pour le Festival du cowboy de Chambord

Le Festival du cowboy de Chambord se termine dimanche après avoir accueilli une foule de festivaliers au cours des derniers jours. L'événement a attiré davantage de curieux qu’à l’habitude.

La traditionnelle parade dans les rues de la municipalité s’est déroulée en matinée; en après-midi, ce sera au tour du rodéo professionnel présenté dans le cadre d'une étape de qualifications de la Coupe Canada à 14 h.

Le festival en est à sa 29e édition. En plus de la parade et des rodéos, du gymkhana, des courses de barils, des séances de tire de chevaux, des spectacles et de la danse country ont été présentés.

Ouvrir en mode plein écran Des épreuves de course de barils ont eu lieu dimanche. Les compétiteurs devaient contourner trois barils à cheval. Photo : Radio-Canada / Alexandra Duchaine

Les organisateurs estiment que des dizaines de festivaliers ont convergé vers Chambord cette année pour célébrer la culture western, un achalandage au-delà des espérances.

Il est trop tôt pour avancer le nombre total de visiteurs qui ont participé aux festivités sur le site, mais le président de l'événement, Bruno-Pier Doré, assure qu’ils ont été plus nombreux qu'à l'habitude.

Je pense que, plus ça va, plus le festival grandit et la famille s'agrandit comme on dit. On voit souvent des gens qui viennent une première année et ils reviennent l’année d’après. Ils amènent ensuite leurs amis avec eux, c’est ce qui crée l’engouement. Ça a toujours été un esprit de famille et de regroupement à Chambord , a mentionné le président.

Bruno Pier Doré affirme que, dans à peine un mois, il devra commencer à organiser les festivités de l’an prochain.