De meilleurs services réclamés pour répondre aux besoins des consommateurs d’opioïde

La crise d’opioïde continue à sévir en Saskatchewan et plusieurs experts affirment que les services de traitement et de désintoxication doivent être élargis et améliorés pour répondre aux besoins complexes des personnes qui consomment de la drogue, comme le fentanyl.

En 2022, le Service des coroners de la Saskatchewan a signalé 204 décès confirmés et 217 décès présumés dus à la drogue.

Le fentanyl est la drogue qui a tué le plus de personnes, avec 127 cas liés.

Selon les données préliminaires, il y a eu 92 décès confirmés et 199 décès présumés dus à la drogue entre le 1er janvier et le 1er août de cette année en Saskatchewan. Dans 58 de ces cas, il a été déterminé que les décès étaient liés à la consommation du fentanyl.

Chantel Huel est une ancienne toxicomane qui s’est retrouvée aux prises du fentanyl il y a cinq ans. Elle raconte que tout avait commencé avec une prescription d’OxyContin.

J’ai pris une pilule et j’en suis tombée amoureuse, je suis devenue accro , affirme-t-elle. Ça m’a conduit sur un chemin que je ne pensais pas emprunter. Je me suis retrouvée en prison et j’avais adopté un mode de vie lié à la criminalité. Je rejoins des gangs de rue, je faisais du trafic de stupéfiants qui détruisait les communautés.

Au fil du temps, Chantel Huel a tenté de délaisser ses problèmes de dépendance et est allée dans des centres de désintoxication, mais elle affirme que les longs délais d’attente avaient souvent eu raison sur sa volonté de se faire soigner.

Quand le temps arrivait finalement pour que j’aille dans ces centres, j’étais trop accro et je ne voulais plus y aller , indique-t-elle.

Un jour, quand cette dernière s’est retrouvée dans un centre correctionnel avec sa fille, elle a finalement pris la décision de se faire traiter pour de bon.

Chantel Huel ajoute qu’elle a pu avoir accès à un long traitement sous l’aile des aînés, car elle se trouvait sous la charge du gouvernement fédéral quand elle était en prison.

Je n’aurais jamais dû être emprisonnée pour avoir accès à ces services 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.

Des nombres de cas insoutenable

Le Dr Peter Butt est professeur agrégé à la Faculté de médecine à l’Université de la Saskatchewan et expert en soins de dépendance.

Il affirme que le meilleur type de traitement pour ceux qui entament le chemin de la guérison est le traitement par agonistes opioïdes qui offre des médicaments comme la méthadone aux patients pour les aider à lutter contre les envies irrépressibles.

Il y a des programmes de traitement par agonistes opioïdes à travers la province, mais le problème est qu’ils sont difficiles à accéder et qu’il y a un manque de place , estime le Dr Peter Butt.

Il ajoute que dans certains programmes de traitement par agonistes, un intervenant en toxicomanie pourrait avoir jusqu’à 400 clients, alors que la charge normale est de 30 à 50 clients par intervenant en toxicomanie.

C’est énorme et c’est insoutenable. Ils sont en mode de gestion de crise et ils ont des espaces limités.

Le ministre de la Santé mentale et des Dépendances, Everett Hindley, reconnaît qu’il existe de longues périodes d’attente pour ceux qui veulent accéder aux services de traitements de dépendance dans la province.

Il affirme que son ministère travaille de manière agressive pour que 150 lits de traitement supplémentaires soient ajoutés à travers la Saskatchewan.

Avec les informations de Laura Sciarpelletti